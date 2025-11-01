Alexander Command het när Örebro Hockey U20 besegrade Växjö

Seger för Örebro Hockey U20 med 5–2 mot Växjö

Örebro Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Command gjorde två mål för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 vann på bortaplan mot Växjö i U20 nationell södra. 2–5 (0–1, 1–2, 1–2) slutade lördagens match.

Örebro Hockey U20 höll nu nollan för tredje gången den här säsongen.

Segern var Örebro Hockey U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Philip Larsson matchvinnare för Örebro Hockey U20

Alexander Command gav Örebro Hockey U20 ledningen efter sex minuters spel framspelad av Robbin Stenström och Axel Ekberg. Växjö kvitterade till 1–1 genom Olle Tideman i andra perioden.

Örebro Hockey U20 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Ludvig Andersson och Philip Larsson. Örebro Hockey U20 ökade ledningen till 1–4, återigen genom Alexander Command efter 0.37 i tredje perioden.

Växjö reducerade dock till 2–4 genom Conrad Svensson efter 15.00 av perioden.

Örebro Hockey U20 kunde dock avgöra till 2–5 med 3.10 kvar av matchen genom Aapo Vanninen.

Örebro Hockey U20:s Alexander Command stod för tre poäng, varav två mål och Ludvig Andersson gjorde ett mål och två assist.

När lagen senast möttes vann Örebro HK med 3–2 efter straffläggning.

Nästa motstånd för Växjö är Linköping. Lagen möts lördag 15 november 15.30 i Stångebro Ishall. Örebro Hockey U20 tar sig an Frölunda borta söndag 2 november 12.00.

Växjö–Örebro Hockey U20 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (6.09) Alexander Command (Robbin Stenström, Axel Ekberg).

Andra perioden: 1–1 (27.39) Olle Tideman (Melker Hof, Ludwig Hellgren), 1–2 (39.23) Ludvig Andersson (Alexander Command, Axel Elofsson), 1–3 (39.45) Philip Larsson (Ossian Carlsson-Moberg).

Tredje perioden: 1–4 (40.37) Alexander Command (Ludvig Andersson), 2–4 (55.00) Conrad Svensson (Malte Brolin, Ludvig Pettersson), 2–5 (56.50) Aapo Vanninen (Ludvig Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 1-1-3

Örebro Hockey U20: 4-0-1

Nästa match:

Växjö: Linköping HC, borta, 15 november

Örebro Hockey U20: Frölunda, borta, 2 november