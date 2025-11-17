Alexander Anderberg kvitterade – och avgjorde för Östersunds IK mot Bik Karlskoga

Östersunds IK vann med 3–2 efter förlängning

Alexander Anderberg gjorde två mål för Östersunds IK

Östersunds IK:s femte seger för säsongen

Kvittering till 2–2 efter 18.28 i tredje perioden. Sen avgörandet till 3–2 i förlängningen. Alexander Anderberg stod för båda de sena målen och blev stor matchhjälte för Östersunds IK som tog en tung seger på bortaplan mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan på måndagen. Matchen slutade 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1) efter förlängning.

Bik Karlskoga gjorde 1–0 efter 16 minuters spel.

Andra perioden blev mållös. Efter 11 sekunder i tredje perioden gjorde Bik Karlskoga 2–0 genom Jonatan Harju som gjorde sitt andra mål.

Östersunds IK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Linus Videll och Alexander Anderberg med knappt två minuter kvar att spela. Matchvinnare för bortalaget Östersunds IK blev Alexander Anderberg som 4.57 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Bik Karlskogas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Östersunds IK:s sjätte uddamålsseger.

Det här betyder att Östersunds IK ligger på tionde plats i tabellen och Bik Karlskoga är på fjärde plats.

Bik Karlskoga möter Modo Hockey i nästa match hemma onsdag 19 november 19.00. Östersunds IK möter samma dag Vimmerby borta.

Bik Karlskoga–Östersunds IK 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (16.54) Jonatan Harju (Hampus Plato, Oliver Eklind).

Tredje perioden: 2–0 (40.11) Jonatan Harju (Viktor Lang, Hampus Plato), 2–1 (55.53) Linus Videll (Carl Holmner-Härgestam, Karl Johansson), 2–2 (58.28) Alexander Anderberg (Daniel Öhrn, Leo Sundqvist).

Förlängning: 2–3 (64.57) Alexander Anderberg (Daniel Öhrn, Linus Videll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-1-0

Östersunds IK: 2-0-3

Nästa match:

Bik Karlskoga: Modo Hockey, hemma, 19 november

Östersunds IK: Vimmerby HC, borta, 19 november