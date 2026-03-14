AIK vann på hemmaplan mot Modo Hockey U18

AIK segrade – 5–1 mot Modo Hockey U18

Carl Norrbin avgjorde för AIK

Andra raka segern för AIK

AIK vann mötet i U18 Nationell norra hemma mot Modo Hockey U18, med 5–1 (2–0, 1–1, 2–0).

AIK–Modo Hockey U18 – mål för mål

AIK startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.19 slog Rasmus Kennlöv till framspelad av Alfred Rådbjer. Laget ökade ledningen till 2–0 när Carl Norrbin slog till på pass av Christian Furuvik och Manne Arwenhed efter 9.25.

Efter 5.25 i andra perioden nätade Kid Åkerman på pass av Emil Öberg och reducerade åt Modo Hockey U18. AIK:s Arvid Ermeskog gjorde 3–1 efter 16.47 framspelad av Sixten Zakrisson och Alexander Hedberg Bouveron.

32 sekunder in i tredje perioden nätade AIK:s Christian Furuvik och ökade ledningen. Emilio Pasic stod för målet när AIK punkterade matchen med ett 5–1-mål med 1.39 kvar att spela på passning från Rasmus Kennlöv och Christian Furuvik.

AIK:s Christian Furuvik stod för ett mål och två assists.

Lagens första möte för säsongen vann Modo med 5–4 efter förlängning .

AIK tar sig an Björklöven U18 i nästa match hemma söndag 15 mars 12.00. Modo Hockey U18 möter samma dag 11.40 Täby borta.

AIK–Modo Hockey U18 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (3.19) Rasmus Kennlöv (Alfred Rådbjer), 2–0 (9.25) Carl Norrbin (Christian Furuvik, Manne Arwenhed).

Andra perioden: 2–1 (25.25) Kid Åkerman (Emil Öberg), 3–1 (36.47) Arvid Ermeskog (Sixten Zakrisson, Alexander Hedberg Bouveron).

Tredje perioden: 4–1 (40.32) Christian Furuvik, 5–1 (58.21) Emilio Pasic (Rasmus Kennlöv, Christian Furuvik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Modo Hockey U18: 3-0-2

Nästa match:

AIK: IF Björklöven, hemma, 15 mars 12.00

Modo Hockey U18: IFK Täby HC, borta, 15 mars 11.40