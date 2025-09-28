AIK-Hockey Härnösand J18 slog Tegs SK J18 efter Theodor Melanders dubbel

AIK-Hockey Härnösand J18 segrade – 8–5 mot Tegs SK J18

Theodor Melander gjorde två mål för AIK-Hockey Härnösand J18

Alexander Hellström matchvinnare för AIK-Hockey Härnösand J18

Det blev AIK-Hockey Härnösand J18 som gick segrande ur mötet med Tegs SK J18 i U18 division 1 norra B herr på hemmaplan, med 8–5 (4–2, 1–1, 3–2).

I och med detta har Tegs SK J18 fyra förluster i rad.

Det var första segern för AIK-Hockey Härnösand J18, efter 2–4 mot Svedjeholmen/KB65 i premiären.

Theodor Melander med två mål för AIK-Hockey Härnösand J18

AIK-Hockey Härnösand J18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 4–2.

Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 5–3.

AIK-Hockey Härnösand J18 startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 7–3-ledning. Men Tegs SK J18 svarade och gjorde 7–4.

Därefter var det dock AIK-Hockey Härnösand J18 som avgjorde. Laget gjorde 8–4 med fem minuter kvar att spela genom Theodor Melander på pass av Markuss Staugis. Tegs SK J18 hann få in en reducering till, och slutresultatet blev 8–5.

Alfred Sjöholm gjorde ett mål för AIK-Hockey Härnösand J18 och tre målgivande passningar. Noah Dohi gjorde två mål och en assist för Tegs SK J18.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 november i Visionite Arena.

I nästa omgång har AIK-Hockey Härnösand J18 Njurunda hemma i Högslättens Ishall, tisdag 30 september 19.30. Tegs SK J18 spelar hemma mot Njurunda lördag 4 oktober 16.45.

AIK-Hockey Härnösand J18–Tegs SK J18 8–5 (4–2, 1–1, 3–2)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 0–1 (3.06) Alfred Backman (Nicko Ollman), 1–1 (4.06) Vladislavs Martukans, 2–1 (13.06) Andre Hasko (Alfred Sjöholm), 3–1 (17.35) Theodor Melander (Markuss Staugis), 4–1 (18.15) Alfred Sjöholm (Wilmer Marklund), 4–2 (19.32) Noah Dohi (Sam Åström).

Andra perioden: 4–3 (22.54) Neo Lönnebrink (Axel Norberg, Nicko Ollman), 5–3 (28.28) Emil Nordin (Alfred Sjöholm, Alexander Hellström).

Tredje perioden: 6–3 (47.05) Alexander Hellström (Alfred Sjöholm), 7–3 (50.43) Filip Ahnlund (Erik Öberg), 7–4 (51.40) Noah Dohi (Alexander Brännström), 8–4 (55.08) Theodor Melander (Markuss Staugis), 8–5 (55.25) Alexander Brännström (Noah Dohi, Herman Holmqvist).

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand J18: Njurunda SK, hemma, 30 september

Tegs SK J18: Njurunda SK, hemma, 4 oktober