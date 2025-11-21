AIK bröt Djurgårdens segersvit

AIK vann med 4–3 mot Djurgården

Daniele Wagner avgjorde för AIK

AIK:s femte seger

Efter fem segrar i rad i U20 nationell norra för Djurgården så tog vinstsviten slut borta mot AIK. Matchen på fredagen i Ulriksdals IP slutade 4–3 (1–0, 3–1, 0–2).

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för AIK, som nu har fyra raka segrar.

AIK–Djurgården – mål för mål

Eddi Sandberg gjorde 1–0 till AIK efter 15.25 assisterad av Leyton Bergfors och Hugo Råsten.

AIK hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 7.47 genom Hugo Råsten och gick upp till 3–0 innan Djurgården svarade.

I periodpausen hade AIK ledningen med 4–1.

5.44 in i tredje perioden slog Hugo Lindell till framspelad av Leon Bjelkelöv Brunn och Hampus Zirath och reducerade.

Efter 15.16 i tredje perioden reducerade Djurgården på nytt genom Hugo Lindell på pass av Liam Redstedt och Fred Nord. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Det här var AIK:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Djurgårdens sjätte uddamålsförlust.

AIK ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Djurgården ligger på fjärde plats. Så sent som den 31 oktober låg AIK på tionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Djurgårdens IF med 1–0.

Lördag 29 november spelar AIK borta mot Luleå 12.00 och Djurgården mot Skellefteå AIK U20 borta 15.30 i Skellefteå Kraft Arena.

AIK–Djurgården 4–3 (1–0, 3–1, 0–2)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (15.25) Eddi Sandberg (Leyton Bergfors, Hugo Råsten).

Andra perioden: 2–0 (27.47) Hugo Råsten (Patrik Jernfalk, Leyton Bergfors), 3–0 (29.08) Petr Minar (Sixten Zakrisson), 3–1 (32.59) Max Lind, 4–1 (35.32) Daniele Wagner (Petr Minar).

Tredje perioden: 4–2 (45.44) Hugo Lindell (Leon Bjelkelöv Brunn, Hampus Zirath), 4–3 (55.16) Hugo Lindell (Liam Redstedt, Fred Nord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

AIK: Luleå HF, borta, 29 november

Djurgården: Skellefteå, borta, 29 november