7–4-seger för Vallentuna mot Lidingö Vikings HC U18

Vallentuna vann med 7–4 mot Lidingö Vikings HC U18

Henry Bremås matchvinnare för Vallentuna

Sju spelare nätade för Vallentuna

Vallentuna segrade borta i Exakt Arena mot Lidingö Vikings HC U18 i första matchen i U18 allettan östra herr. 4–7 (0–3, 1–1, 3–3) slutade matchen på söndagen.

Nyköping nästa för Vallentuna

I första perioden var det Vallentuna som var starkast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 1–4.

Tredje perioden slutade 3–3 och Vallentuna vann matchen med 7–4.

Aleksis Frelihs gjorde ett mål för Lidingö Vikings HC U18 och två målgivande passningar.

Den 9 november tar lagen sig an varandra igen, då i Vallentuna Ishall.

Lidingö Vikings HC U18 möter Enköping i nästa match borta torsdag 2 oktober 19.40. Vallentuna möter samma dag Nyköping hemma.

Lidingö Vikings HC U18–Vallentuna 4–7 (0–3, 1–1, 3–3)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (6.45) Elton Cegrell (Rune Af Sandberg, Alvin Ferm), 0–2 (12.01) Markus Majuri (Viggo Källström, Isac Mattsson), 0–3 (12.29) Alvin Alexandersson (Isak Josefsson, Albin Grannas).

Andra perioden: 0–4 (33.09) Aron Ingves (Leo Martins Grikis), 1–4 (36.10) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs, Arthur Birg).

Tredje perioden: 2–4 (44.50) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs, William Otterud), 2–5 (45.28) Henry Bremås (Alvin Alexandersson), 3–5 (47.19) Aleksis Frelihs (Ludvig Malmström), 4–5 (53.05) Carl Mogerud (Jan Bajnar, Arthur Birg), 4–6 (58.30) Charlie Bergqvist (Viggo Ahlqvist, Viggo Källström), 4–7 (59.38) Rune Af Sandberg.

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: Enköpings SK HK, borta, 2 oktober

Vallentuna: Nyköpings SK, hemma, 2 oktober