6–2-seger för Carolina – besegrade NY Islanders

Carolina vann med 6–2 mot NY Islanders

Jordan Martinook matchvinnare för Carolina

NY Islanders tredje raka förlust

Carolina segrade mot NY Islanders hemma i PNC Arena i NHL. 6–2 (3–1, 0–0, 3–1) slutade matchen på fredagen.

Carolina–NY Islanders – mål för mål

Carolina stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.48 i mitten av perioden.

NY Islanders reducerade dock till 3–1 genom Matthew Schaefer efter 13.20.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 1.51 in i tredje perioden nätade Carolinas Jackson Blake på pass av Taylor Hall och ökade ledningen.

10.48 in i perioden slog Simon Holmström till på pass av Tony Deangelo och reducerade. Men mer än så orkade NY Islanders inte med.

Efter 10.59 slog Andrei Svechnikov till framspelad av Alexander Nikisjin och Logan Stankoven och ökade ledningen för Carolina.

Laget punkterade matchen med ett 6–2-mål med sju sekunder kvar att spela genom Logan Stankoven framspelad av Nikolaj Ehlers. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Carolina tar sig an Boston i nästa match borta lördag 1 november 18.00.

Carolina–NY Islanders 6–2 (3–1, 0–0, 3–1)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 1–0 (2.33) Bradly Nadeau, 2–0 (5.21) Mike Reilly, 3–0 (10.21) Jordan Martinook (Jordan Staal, Andrei Svechnikov), 3–1 (13.20) Matthew Schaefer.

Tredje perioden: 4–1 (41.51) Jackson Blake (Taylor Hall), 4–2 (50.48) Simon Holmström (Tony Deangelo), 5–2 (50.59) Andrei Svechnikov (Alexander Nikisjin, Logan Stankoven), 6–2 (59.53) Logan Stankoven (Nikolaj Ehlers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 2-0-3

NY Islanders: 2-1-2

Nästa match:

Carolina: Boston Bruins, borta, 1 november

NY Islanders: Washington Capitals, borta, 1 november