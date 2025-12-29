5–4 mot Montreal – nu är Tampa Bay etta i Atlantic division

Tampa Bay och gästande Montreal möttes i NHL på söndagen. Det slutade med seger för Tampa Bay vars segersiffror skrevs till 5–4 efter straffar. I och med detta klättrade Tampa Bay upp till topp i Atlantic division, på samma poäng som Detroit på andra plats. Detroit har dessutom en match mer spelad. Montreal ligger på tredje plats i Atlantic division.

Det här innebär att Tampa Bay nu har fyra segrar i följd i NHL.

I en tidigare match under dagen vann Tampa Bay på bortaplan mot Florida med 4–2.

Anaheim Ducks nästa för Tampa Bay

När lagen möttes senast vann Tampa Bay med 6–1.

Tampa Bay tar sig an Anaheim Ducks i nästa match borta onsdag 31 december 22.00. Montreal möter samma dag 01.00 Florida borta.