5–3-seger för Karlskrona – besegrade Vita Hästen

Karlskrona segrade – 5–3 mot Vita Hästen

Emil Jakobsen Saaby matchvinnare för Karlskrona

Tredje raka segern för Karlskrona

Karlskrona segrade mot Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen i U18 regional syd fortsättning herr. 3–5 (1–2, 0–0, 2–3) slutade matchen på torsdagen.

Vita Hästen–Karlskrona – mål för mål

Karlskrona startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Max Frykberg och Leo Björkman Jakobsson innan Vita Hästen svarade och gjorde 2–1 genom Milliam Dahlgren.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Karlskrona vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 3–5.

Karlskronas Alvin Palmqvist hade fyra assists och Emil Jakobsen Saaby gjorde två mål och ett assist.

Vita Hästen har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan Karlskrona har nio poäng efter tre matcher.

När lagen möttes senast vann HC Vita Hästen med 4–3 efter förlängning .

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter Vita Hästen Tingsryd i Dackehallen 14.00. Karlskrona tar sig an Oskarshamn hemma 13.00.

Vita Hästen–Karlskrona 3–5 (1–2, 0–0, 2–3)

U18 regional syd fortsättning herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (0.53) Max Frykberg (Alvin Palmqvist), 0–2 (4.11) Leo Björkman Jakobsson (Emil Jakobsen Saaby, Alvin Palmqvist), 1–2 (7.08) Milliam Dahlgren (Albert Stierndahl).

Tredje perioden: 2–2 (40.51) Karl Emvall (Milliam Dahlgren), 2–3 (48.48) Emil Jakobsen Saaby (Alvin Palmqvist), 2–4 (52.25) Emil Jakobsen Saaby, 2–5 (53.32) Max Frykberg (Hampus Ullberg, Alvin Palmqvist), 3–5 (54.37) Mykyta Perechniev (Lukas Dahl).

Nästa match:

Vita Hästen: Tingsryds AIF, borta, 16 november

Karlskrona: IK Oskarshamn, hemma, 16 november