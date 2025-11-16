3–1-seger för Oskarshamn mot Vimmerby

Oskarshamn segrade – 3–1 mot Vimmerby

Ville Jonsson avgjorde för Oskarshamn

Andra raka segern för Oskarshamn

Oskarshamn segrade borta i VBO Arena mot Vimmerby i hockeyallsvenskan. 1–3 (0–0, 1–2, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Västerås nästa för Oskarshamn

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Oskarshamn startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Melker Eriksson och Ville Jonsson innan Vimmerby svarade och gjorde 2–1 genom Filip Fornåå Svensson. Filip Sveningsson stod för målet när Oskarshamn punkterade matchen med ett 1–3-mål med 45 sekunder kvar att spela assisterad av Sören Dietz Larsen. 1–3-målet blev matchens sista.

Vimmerby möter Östersunds IK i nästa match hemma onsdag 19 november 19.00. Oskarshamn möter samma dag Västerås hemma.

Vimmerby–Oskarshamn 1–3 (0–0, 1–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Andra perioden: 0–1 (23.37) Melker Eriksson (Filip Sveningsson, Ludvig Markman), 0–2 (25.48) Ville Jonsson (Joel Svensson), 1–2 (34.33) Filip Fornåå Svensson (Anton Carlsson, William Alftberg).

Tredje perioden: 1–3 (59.15) Filip Sveningsson (Sören Dietz Larsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 3-0-2

Oskarshamn: 3-0-2

Nästa match:

Vimmerby: Östersunds IK, hemma, 19 november

Oskarshamn: Västerås IK, hemma, 19 november