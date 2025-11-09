3–1-seger för Falu IF mot Enköping

Falu IF-seger med 3–1 mot Enköping

William Danielsen matchvinnare för Falu IF

Andra raka segern för Falu IF

Falu IF segrade hemma i Lugnets Ishall mot Enköping i hockeyettan norra. 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

– En tight och tuff match som påminde mycket om matchen mot Väsby i onsdags. Möter ett starkt Enköping får med oss 2–0 från första perioden vi har några bra lägen att göra 3–0 men ett bortdömt mål samt några bra lägen vi missar. Gör att det blir jämnt ända in. En riktigt bra laginsats där vi krigar på samt att Nygren var vass i kassen, tyckte Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson, efter matchen.

Kiruna nästa för Falu IF

Falu IF tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter.

Andra perioden blev mållös. Leon Okonkwo Prada reducerade dock för Enköping med bara fyra minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Falu IF kunde dock avgöra till 3–1 med 13 sekunder kvar av matchen genom Pontus Falk.

Falu IF:s Anton Karlsson stod för ett mål och två assists.

För Falu IF gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Enköping är på 19:e plats. Så sent som den 21 oktober låg Falu IF på 19:e plats i tabellen.

I nästa match möter Falu IF Kiruna borta och Enköping möter Örnsköldsvik Hockey borta. Båda matcherna spelas lördag 15 november 16.00.

Falu IF–Enköping 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (4.24) Anton Karlsson (William Danielsen, Ibrahim Qufaj), 2–0 (7.35) William Danielsen (Pontus Eriksson, Anton Karlsson).

Tredje perioden: 2–1 (56.47) Leon Okonkwo Prada (Romeo Ekfeldt), 3–1 (59.47) Pontus Falk (Anton Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 3-0-2

Enköping: 1-0-4

Nästa match:

Falu IF: Kiruna IF, borta, 15 november

Enköping: Örnsköldsvik Hockey, borta, 15 november