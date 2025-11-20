3–1-seger för Djurgården – besegrade LHC

Djurgården vann med 3–1 mot LHC

Jacob Josefson matchvinnare för Djurgården

Elfte segern för Djurgården

Djurgården segrade mot LHC hemma på Hovet i SHL. 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Djurgården–LHC – mål för mål

Efter fem minuters spel gjorde Djurgården 1–0.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter 17.23 när Jacob Josefson slog till efter förarbete av Joey Laleggia och Joe Snively.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

1.54 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Joey Laleggia framspelad av Charles Hudon och Joe Snively och ökade ledningen.

5.04 in i perioden satte Loke Krantz pucken på pass av Rasmus Rissanen och David Bernhardt och reducerade. Men mer än så orkade LHC inte med.

Djurgårdens Joe Snively hade tre assists och Joey Laleggia stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Djurgården med 10–16 och LHC med 13–16 i målskillnad.

Det här betyder att Djurgården är kvar på femte plats och LHC stannar på 13:e plats, i serien. Ett tapp för LHC som låg på nionde plats så sent som den 24 oktober.

Lördag 22 november möter Djurgården Färjestad borta 18.00 och LHC möter Timrå IK borta 15.15.

Djurgården–LHC 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (5.28) Charles Hudon (Joey Laleggia, Joe Snively), 2–0 (17.23) Jacob Josefson (Joey Laleggia, Joe Snively).

Tredje perioden: 3–0 (41.54) Joey Laleggia (Charles Hudon, Joe Snively), 3–1 (45.04) Loke Krantz (Rasmus Rissanen, David Bernhardt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-1-2

LHC: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Färjestads BK, borta, 22 november

LHC: Timrå IK, borta, 22 november