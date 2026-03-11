MJÖRNBERG: Underdogen jobbade ihop till blytung seger

Söderslutspelets kvartsfinaler kunde inte ha börjat mer dramatiskt med uddamålssegrar i samtliga fyra matcher och två storfavoriter som tvingades till sudden-spel.

Häng med på några reflektioner efter Vita Hästens-Halmstad 1-2, Karlskrona-Borås 4-3 och en hel del annat.



Analysen av Vita Hästen inför slutspelet var ganska klar. Det spelar inte å stor roll hur spelet ser ut, med tanke på hur många spelskickliga spelare de har på isen är de bara en genipass bort från att sätta sig i en bra position.



Ironiskt nog blev det inte en genipass, utan en desperat dumpningsvisp från backen Melker Bergman istället.



För när backen som gjorde ett mål på hela grundserien skickade in pucken som ledde fram till 1-0 för Vita Hästen var det ett typiskt skitmål i en situation där Halmstad hade kopplat ett grepp om matchen.



Man hade förstås kunnat förvänta sig ett Vita Hästen som drev upp tempot och klev ut och kopplade greppet om matchen inför hemmapubliken, men favoriten kom ut påfallande svagt. Man satte ingen ton alls, utan gav bort initiativet till ett Hammers som gjorde det Hammers så ofta göra. Bara körde.

