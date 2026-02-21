MJÖRNBERG: Södern är fantastisk, men det bästa laget blir plötsligt underskattat

Söderserien och dess storsatsande topplag hajpas. Med all rätt kanske. Men känslan är ändå att det bästa laget i hela ligan av den anledningen kommer att underskattas inför slutspelet.

Bli plusmedlem – för tre kronor!

Ta del av allt vårt premiummaterial hela februari, till ett riktigt superpris (ord.pris 79kr/mån).



Hela 44,5% av spelarna i Hockeyettan pekar i Sportbladets stora spelarenkät ut Vita Hästen som favorit att ta klivet upp i Hockeyallsvenskan den här våren. Tingsryd ångar mot serieseger efter en imponerande stabilitet i söderserien och Karlskrona har i sina bästa stunder förmodligen spelat den bästa hockeyn den här säsongen.



Det är rimligt att ett stort fokus och mycket av snacket hamnar där. Men det gör att det bästa laget av alla hamnar i skuggan.



Hudiksvall borde naturligtvis vara den allra största favoriten att ta klivet upp i Hockeyallsvenskan till våren. Kort och gott för att det är de som är bäst.