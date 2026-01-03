MJÖRNBERG: Säkrade kontraktet med medioker insats

Tre poäng i Värmland via 3-1 borta mot Grums gör att Tyringe trots en ytterst medioker insats med största sannolikhet säkrade sitt kontrakt till kommande säsong. För det börjar nog bli dags att ge upp tanken på att Grums struktur ska kunna rädda laget undan kval. De är helt enkelt för oskickliga.



Det var en match om poäng av yppersta vikt kring strecket i botten av den södra tabellen, men rent visuellt såg Grums mot Tyringe ut som en betydelselös lunkmatch i mitten av november.



Trött, håglöst och framförallt oskickligt.



En seger för Grums hade inneburit att differensen upp till Tyringe bara skulle vara två pinnar och skåningarna därmed mer än insyltade i den heta bottenstriden. Det borde ha inneburit ett hemmalag som kom ut som springande på glödgat kol. Med fradga i mungiporna och ånga sprutande ur öronen. Men icke.



Gästerna gjorde en på alla sätt medioker insats, men efter Tyringes 3-1 i Billerudhallen är det snarast så att de säkrat sitt kontrakt för kommande säsong. De åtta poäng som nu skiljer kommer Grums inte att plocka igen. De har vunnit tre av 24 under ordinarie tid så här långt under säsongen och utsikterna att vinna särskilt många fler är tyvärr inte så stora.



Hela säsongen har det talats om att de flesta lagen i botten är riktigt svaga, men att Grums ändå är det gäng som har struktur. Som aldrig faller igenom fullständigt och som i alla fall har konturerna av ett grundspel och fungerande försvarsspel. Att man är med i nästan alla matcher. Men vad gör väl det när man ändå inte vinner några matcher?





