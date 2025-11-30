MJÖRNBERG: Fina signaler när topplaget har vaknat

I två raka storsegrar, 5-0 mot Forshaga och 6-1 mot Borlänge, har Hudiksvall visat vilken nivå som finns i laget. Den haussade satsningen har helt uppenbart skruvat upp när det krävts som mest.

Black Week på Hockeysverige Plus! Ta del av allt vårt exklusiva material på hockeysverige.se i ett helt år för bara 399 kronor (Ord.pris 659 kr).



Det har, med all rätt, funnits en viss kritik mot storsatsande Hudiksvall in inledningen av seriespelet för att laget sett lite ointresserat ut. Framförallt på bortaplan där man sett ut att gå på en halv skridsko och åkt på lite onödiga plumpar medan man gjort vad man ska och inte så mycket mer för att hålla rent på sin hemmaplan.



Därför är veckoslutet med dubbla möten med potent motstånd väldigt glädjande för det tilltänkta topplaget. För med Forshaga och Borlänge på besök har man skruvat upp det hela en nivå ytterligare. Nu har vi fått se det riktiga Hudiksvall om man vill uttrycka sig på de viset.



Segersiffrorna är en sak. 5-0 mot Forshaga och 6-1 mot Borlänge imponerar förstås, men matcherna har givit mycket mer än så. Vi har fått se ett flyhänt anfallsspel där många chippat in och ett lag som är bekvämt över hela banan. Men framförallt imponerar tålmodigheten. Det har varit förstaperioder där målen uteblivit trots spelövertag, men Hudik har ändå fortsatt tro på sin grej och blivit belönade i långa loppet.