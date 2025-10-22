MJÖRNBERG: Det blir en mentalt prövande vinter

Två bortamatcher mot Norrtälje och Surahammar har resulterat i två ynka poäng för den hajpade storsatsningen från Hudiksvall. Efter 2-1 efter straffar mot Surahammar ikväll kan konstateras att det kommer bli en mentalt prövande vinter för storsatsningen.



Efter chockförlusten 1-2 borta mot Norrtälje tappade Hudiksvall ytterligare en poäng mot ”sämre” motstånd i sin andra bortamatch. Nu blev det förvisso seger med 2-1 efter straffar mot Surahammar, men sett till matchen och förutsättningarna är det ett resultat väldigt mycket i underkant mot vad det borde ha varit.



I Hudiksvalls läger skulle det vara lätt att hemfalla till klyschiga förklaringsmodeller i form av att det ”är många bra lag i serien” eller att ”alla vill slå oss”, men det vore rent självbedrägeri att göra det.



Man har den norra seriens, förmodligen hela Hockeyettans, bästa manskap och måste se till att agera utifrån det. Gör man det vinner man matcher som de mot Norrtälje och Surahammar övertygande.



För det var inte direkt ett lag som parkerade bussen på andra sidan isen i XLNT Akustik Arena den här kvällen. Surahammar drog på sig mängder av ganska klantiga utvisningar och ägnade den första halvan av matchen åt ett så svagt passningsspel i både egen och mittzon att man gång på gång spelade fast sig och bjöd Hudiksvall på ytor och spelvändningar.



När det väl skulle avgöras i den tredje perioden och Hudiksvall skulle dra nytta av att vara vältränade (mot ett gäng vars rykte är att inte tycka att det är fullt lika kul med fysträning) var det ironiskt nog så att Surahammar greppade sin största del av taktpinne i matchen.



Det händer naturligtvis inte om Hudiksvall är helt och fullt påkopplade.



Storfavoriten klev ut och dikterade villkoren i den första perioden. Man dominerade matchbilden fullständigt trots att känslan var att man bara gick på halvfart. När det sen inte kom någon utdelning och man tappade tempo i sitt powerplay under den andra perioden blev spelkvaliteten sämre och sämre. Som om det blev lite stressat eller kanske framförallt frustrerat av att utdelningen inte kom.



Efter den överraskande förlusten i Norrtälje viskades det om att det var aningen frustrerat i truppen. Att många av spetsspelarna hade sett framför sig hur de skulle kunna plocka lite billiga poäng och boosta sitt saldo i toppen av poängligan. Förmodligen trodde man att det skulle gå lite för lätt och känslan var densamma ikväll.



Ett hundra procent påkopplat Hudiksvall hade avgjort matchen i Surahammar efter första perioden. Då hade spelet inte bara sett bra ut. Det hade mynnat ut i mål och överlägsenhet också.



Med det sagt kan konstateras att det högst sannolikt kommer bli en väldigt mentalt utmanande vinter för Hudiksvall. För det här är bara början.



Efter Norrtälje och Surahammar ska Hudiksvall besöka föga inspirerande ställen som Kalix, Sollentuna, Enköping och Falun och möta motståndare som man vet att man borde slå på en halv skridsko.



Det blir en mental prövning att vara tillräckligt påkopplade för att vara effektiva och göra processen kort med sämre motstånd och en annan psykologisk anspänning att kunna hantera situationen utan att tappa i kvalitet när det studsar emot så som det gjort i de två inledande matcherna mot Norrtälje och Surahammar.



Vintern kommer se ut som de här inledande matcherna. Med en serie fylld av lag och drabbningar som varken stimulerar eller kittlar en haussad favorit som Hudiksvall. Det är bara att hitta ett sätt att hantera det. Det är det som blir den stora utmaningen för stjärngänget det här seriespelet.



För det är liksom inget snack om att Hudiksvall har ett väldigt bra lag och det är inget snack om att man kommer vara med där uppe i toppen när allt ska sammanfattas. Några svaga matcher mot sämre motstånd i säsongsöppningen sänker inte kolossen.



Det är så att säga bara dags för Hudiksvall att koppla på topplagsauran och göra sitt jobb.



* * *



Sen kan man förstås inte skriva och prata om kvällens match utan att skicka ett rejält lass med beröm till Surahammar-keepern Jonas Eneroth.



Precis som Norrtälje-keepern Anton Danell gjorde för någon vecka sedan storspelade Eneroth mot Hudik. Han var häpnadsväckande bra och förtjänade verkligen att få kröna kvällen med en seger.



Hade det inte varit för att hans lagkamrater var hopplöst svaga i de avgörande lägena hade det mycket väl kunnat bli så. Men Surahammar mjäkade bort ett fem mot tre-spel i slutminuterna och slog tre riktigt svaga straffar i straffläggningen. Hade lagkamraterna haft samma vinnarinstinkt som sin keeper hade det blivit en extra rolig kväll i Surahammar.



Men en poäng mot storheterna Hudiksvall hade hemmalaget så klart tagit på förhand och med tanke på hur matchen gestaltade sig och hur lite eget spel man lyckades åstadkomma över 65 minuter får man ändå vara nöjda.



Plus också för leveransen i boxplay. Nu sprack förvisso de 100% man kom in i matchen med i och med att Hudiksvall gjorde sitt spelmål i just powerplay, men med tanke på hur många minuter man tvingades agera i box är det riktigt starka papper att inte fler puckar trillade in.



Surahammar hamnade i en negativ loop i framförallt den andra perioden när de stred tappert i boxplay, men blev så trötta att de tvingades dra på sig nya ganska onödiga utvisningar och spelade i stort sett nio raka minuter numerärt underläge. Men försvaret och Eneroth synkade bra och hjälptes åt på ett mycket bra sätt. Det är så att säga ingen slump att Sura har så fina siffror i just box. Det är den spelform som fungerar klart bäst för laget.



Surahammar kämpade som ett sämre lag gör mot en betydligt bättre motståndare och ska ha all heder av sin insats. En luggad poäng av Hudiksvall är ändå en luggad poäng av Hudiksvall.



* * *



Ikväll lyckades Falu IF ta sin första seger för säsongen via 3-1 hemma mot Vallentuna. Ett viktigt trendbrott och det kan också konstateras att det var nyförvärvet från Tyringe, återvändaren Liam Almlund Ek, som satte det matchavgörande målet när han starkt bröt in på kasse och skyfflade pucken i nät.



Dubbla goda besked för masarna den här kvällen alltså.

