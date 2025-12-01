USA har släppt sin bruttotrupp inför JVM.

Nio spelare som vann JVM-guld i fjol är med i laget – bland annat stjärnorna James Hagens och Cole Hutson.

James Hagens är en av de stora stjärnorna i USA:s JVM-trupp. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

De dubbla regerande JVM-mästarna USA har släppt sin trupp inför hemmaturneringen i Minnesota. Bruttotruppen innehåller 28 spelare och kommer att bantas ner till 25 spelare innan mästerskapet drar igång på annandag jul.

I truppen återfinns hela nio spelare som var med och vann JVM-guld förra året. Det handlar om backarna Logan Hensler, Cole Hutson och Adam Kleber samt forwards Trevor Connelly, Cole Eiserman, James Hagens, Max Plante, Teddy Stiga och Brodie Ziemer.

Av dessa sticker stortalangerna Cole Hutson och James Hagens ut mest. Cole Hutson var dominant på JVM förra året och vann poängligan – som back – med elva poäng på sju matcher i turneringen. Han nobbades dock till utmärkelsen som ”JVM:s bästa back” då Sveriges Axel Sandin Pelikka i stället fick utmärkelsen. James Hagens å sin sida utmärkte sig också för USA med fem mål och nio poäng på vägen till guldet. Han valdes sedan som sjunde spelare av Boston Bruins i sommarens NHL-draft. USA får alltså också loss Trevor Connelly som spelar AHL-hockey i Vegas Golden Knights farmarlag.

Bland övriga namn som har blivit uttagna till årets JVM-trupp sticker en spelare ut inför den kommande NHL-draften. Chase Reid öser in poäng i OHL som 17-åring och tippas gå väldigt högt i draften 2026. På vissa draftlistor rankas han till och med som draftens bästa back och tippas kunna gå så högt som trea. Reid är nu med i USA:s trupp inför JVM i Minnesota och han är också den enda draftaktuella spelaren i den amerikanska truppen.

USA:s bruttotrupp inför JVM 2026

Målvakter:

Caleb Heil, Madison Capitols (TBL)

Nick Kempf, Notre Dame (WSH)

AJ Reyelts, Penticton Vees



Backar:

Asher Barnett, Michigan (EDM)

Henry Brzustewicz, London Knights (LA)

EJ Emery, North Dakota (NYR)

Blake Fiddler, Edmonton Oil Kings (SEA)

Logan Hensler, Wisconsin (OTT)

Cole Hutson, Boston University (WSH)

Adam Kleber, Minnesota Duluth (BUF)

Luke Osburn, Wisconsin (BUF)

Chase Reid, Soo Greyhounds (2026)

Dakoda Rhéaume-Mullen, Michigan



Forwards:

Kamil Bednarik, Boston University (NYI)

Trevor Connelly, Henderson Silver Knights (VGK)

Cole Eiserman, Boston Univeristy (NYI)

James Hagens, Boston College (BOS)

Will Horcoff, Michigan (PIT)

Jacob Kvasnicka, Penticton Vees (NYI)

Ryker Lee, Michigan State (NSH)

Cole McKinney, Michigan (SJS)

Brendan McMorrow, Denver (LA)

LJ Mooney, Minnesota (MTL)

Max Plante, Minnesota Duluth (DET)

AJ Spellacy, Windsor Spitfires (CHI)

Teddy Stiga, Boston College (NSH)

Shane Vansaghi, Michigan State (PHI)

Brodie Ziemer, Minnesota (BUF)

Spelschemat för JVM 2026

Fredag 26 december:

18.30-21.45, SVT2/SVT Play, Sverige-Slovakien.

21.30-00.00, SVT2/SVT Play, Danmark-Finland.

00.05-02.30, SVT1/SVT Play, Tyskland-USA.

Lördag 27 december:

02.30-05.00, SVT1/SVT Play, Tjeckien-Kanada.

20.00-22.30, SVT Play, Slovakien-Tyskland.

22.30-01.00, SVT Play, Lettland-Kanada.

00.05-02.30, SVT1/SVT Play, USA-Schweiz.

Söndag 28 december:

02.30-05.00, SVT2/SVT Play, Danmark-Tjeckien.

19.30-22.45, SVT2/SVT Play, Sverige-Schweiz.

22.30-01.00, SVT2/SVT Play, Finland-Lettland.

00.00-02.30, SVT1/SVT Play, Slovakien-USA.

Måndag 29 december:

18.30-21.45, SVT2/SVT Play, Tyskland-Sverige.

21.30-00.00, SVT1/SVT Play, Finland-Tjeckien.

Tisdag 30 december:

02.30-05.00, SVT1/SVT Play, Kanada-Danmark.

20.00-22.30, SVT Play, Schweiz-Tyskland.

22.30-01.00, SVT Play, Lettland-Danmark.

Onsdag 31 december:

19.00-21.30, SVT Play, Schweiz-Slovakien.

21.30-00.00, SVT Play, Tjeckien-Lettland.

23.30-02.45, SVT2/SVT Play, USA-Sverige.

Torsdag 1 januari:

02.30-05.00, SVT1/SVT Play, Kanada-Finland.

Slutspel Junior-VM 2026

Fredag 2 januari:

20.00-22.30, Kvartsfinal 1.

22.30-01.00, Kvartsfinal 2.

Lördag 3 januari:

00.00-02.30, Kvartsfinal 3.

02.30-05.00, Kvartsfinal 4.

Söndag 4 januari:

22.30-01.00, Semifinal 1.

Måndag 5 januari:

02.30-05.00, Semifinal 2.

22.30-01.00, Bronsmatch.

Tisdag 6 januari:

02.30-05.00, Final.

