Tony Wiréhn kommenterar beskedet att Norge kan petas från JVM för att släppa in Ryssland.

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IIHF har skickat ut ett reviderat spelschema till deltagande nationer inför Junior-VM i Kanada nästa månad. Där har Norge strukits för att i stället ge plats åt Ryssland , som ska släppas in i JVM enligt ett beslut från CAS.

Ryssland ska då alltså ta Norges plan i grupp B tillsammans med Kanada, Tjeckien, Schweiz och Lettland. Norge, som förra året vann kvalet för att gå upp till A-turneringen , skulle i sådana fall skickas tillbaka ner till B-turneringen. Detta trots att man alltså spelade till sig en plats i JVM. Detta sedan Norge bedöms vara det lägst rankade laget och om Ryssland ska återinföras är det lag nummer tio i rangordningen som får flyttas ner.

– Myndigheterna i Kanada har klargjort att ryska spelare inte kommer att beviljas visum för att delta i junior-VM. Dessutom har flera av de deltagande länderna sagt att de inte kommer att delta, eller möta Ryssland, om de möts i mästerskapet. Det gör att vi hoppas att sista ordet inte är sagt om vårt deltagande i Kanada i december, sade Petter Salsten, generalsekreterare i Norges ishockeyförbund, tidigare under dagen .

Svenska Ishockeyförbundet: "Känner starkt med Norge"

Nu ger också Svenska Ishockeyförbundet sin syn på situationen.

Generalsekreteraren Tony Wiréhn uttalar sig i ett pressmeddelande om att Norge kan petas från JVM-spel.

"Vi har informerats om IIHF:s plan för ett nytt spelschema för JVM, som är en konsekvens av CAS beslut om Rysslands deltagande i internationell ishockey. Jag känner starkt med det norska juniorlandslaget, som har kvalificerat sig för JVM men som nu riskerar att förlora sin plats. Det är svårt att se det som något annat än orättvist", säger Wiréhn i ett uttalande.

Tony Wiréhn vidhåller också att Svenska Ishockeyförbundet kommer att vägra spela mot Ryssland.

"Svensk ishockeys hållning är glasklar och ligger fast. Så länge Ryssland fortsätter sitt krig mot Ukraina ska ryska landslag inte tillåtas delta i internationell ishockey. Svenska Ishockeyförbundet har varit tydliga med vår ståndpunkt och vi kommer inte att kompromissa med den. Om Sverige ställs mot Ryssland kommer vi inte att spela den matchen", säger han.

Junior-VM ska spelas i Edmonton och Red Deer, Kanada, med start 26 december.