Kanadas premiärminister Mark Carney har tidigare gjort klart att Ryssland inte är välkomna på JVM. Foto: Bildbyrån.

Kanada står fast vid sin linje om att Ryssland inte ska tillåtas delta i Junior-VM i ishockey nästa månad.

Enligt TSN:s Gord Miller har den kanadensiska regeringen meddelat både Hockey Canada och Internationella ishockeyförbundet (IIHF) att man inte kommer att utfärda visum till ryska spelare som vill delta i den kommande turneringen. Dessutom betraktas spelare som eventuellt redan har visum – exempelvis spelare som tillhör klubbar i Canadian Hockey League (CHL) – som obehöriga att delta. Det gäller även om de skulle representera Ryssland under neutral flagg.

Beskedet kommer kort efter att Kanadas premiärminister Mark Carney slagit fast att Ryssland ”inte kommer” att delta i JVM , som inleds den 26 december i Edmonton och Red Deer i Alberta.

CAS-beslutet har skapat konflikt kring Ryssland

Diskussionen om Rysslands eventuella medverkan i turneringen tog fart efter att idrottens skiljedomstol, CAS, slagit fast att det ryska ishockeyförbundet måste tillåtas delta i IIHF:s turneringar .

CAS motiverade beslutet med att IIHF inte hade presenterat tillräckliga bevis för att upprätthålla avstängningen av ryska landslag.

IIHF har tillsammans med flera andra internationella ishockeyförbund uttryckt sitt missnöje med beslutet. Flera nationer har också meddelat att de inte kommer att spela mot Ryssland i internationella turneringar.

Samtidigt har flera tunga sponsorer hotat att dra tillbaka sitt ekonomiska stöd till IIHF om Ryssland tillåts delta. Bland dessa finns Strauss, AJ och Škoda, som riktat kritik mot möjligheten att släppa in ryska lag i förbundets turneringar.

Norge kan få tillbaka sin JVM-plats

Som läget är just nu har Norge, det lägst rankade laget inför JVM, informerats om att man kommer att plockas bort från turneringen för att lämna plats åt Ryssland.

Det finns dock stora förväntningar på att Ryssland i slutändan tvingas dra sig ur, vilket i så fall skulle öppna för att Norge åter får en plats i turneringen.

Avstängningen av rysk ishockey har varit i kraft sedan 2022, då Ryssland invaderade Ukraina kort efter OS i Peking.