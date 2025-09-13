Victor Eklund nobbade bra SHL-anbud i vintras för att i stället stanna i Djurgården.

I dag får storlöftet SHL-debutera med klubben som betyder allra mest för honom.

– Djurgården betyder allt, säger Eklund till Hockeysverige.se.

Victor Eklund.

Foto: Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Victor Eklund var en av hela hockey-Sveriges mest omtalade talanger under förra säsongen. Som 17-åring slog han sig in i Djurgården och hade redan innan sin 18-årsdag hunnit göra avtryck i Hockeyallsvenskan.

I slutändan var Eklund en framträdande spelare i Djurgården under säsongen som klubben säkrade sitt avancemang till SHL. Storlöftets framfart gick så klart inte klubbarna i SHL förbi och 18-åringen var ett hett villebråd på SHL-marknaden under fjolåret.

För Hockeysverige.se bekräftar Eklund att han hade bra erbjudanden på bordet att ta ställning till.

– Det var några SHL-klubbar som drog i mig, helt klart. Det var jättebra klubbar som kom med bra erbjudanden, men innerst inne var det något som inte var rätt. För mig är det bara Djurgården som gäller, säger Eklund till Hockeysverige.se.

Enkelt beslut att stanna: ”Ingen tvekan”

I mars fattade Eklund beslutet att stanna i Djurgården och förlängde sitt kontrakt med klubben – oavsett vilken division som Djurgården skulle spela i säsongen 2025/26.

– Jag älskar Djurgården och ville stanna kvar i Stockholm. Det var ingen tvekan för mig, oavsett om det hade blivit SHL eller Hockeyallsvenskan. Det är i Djurgården jag vill spela, säger han.

Att Victor Eklund har en stark Djurgårdskoppling är inget överdrivet påstående. Pappa Christian ”Fimpen” Eklund är en profil i klubben och gjorde över 500 tävlingsmatcher för klubben under sin karriär, medan storebror William Eklund tog SHL med storm som junior och hann med tre säsonger i SHL med klubben innan han lämnade för spel i Nordamerika och San Jose Sharks.

Nu får även Victor Eklund chansen att spela SHL-hockey i klubben som betyder mest för honom.

– Djurgården betyder allt. Att få ta upp Djurgården till SHL betyder hur mycket som helst och att nu få spela och testa på den här nivån är bara otroligt roligt. Jag har sett både pappa och brorsan göra det, så jag är sjukt taggad. Jag kan inte vänta på att det ska dra i gång, säger Eklund.

Victor Eklund.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Har skrivit NHL-kontrakt med Islanders

Även NHL-klubbarna följde Eklunds framfart noggrant förra säsongen och inför draften var Djurgårdsforwarden en av svenskarna som rankades högst bakom lagkompisen Anton Frondell, som valdes som tredje spelare totalt av Chicago Blackhawks. Som 16:e spelare valdes Eklund av New York Islanders.

– Det var roligt att få åka till Los Angeles och vara med på draften. Det är en fin stad där jag aldrig varit tidigare, så det var en häftig upplevelse. Draften var också rolig, så klart. Det var roligt att hamna i Islanders och det verkar vara ett bra ställe att vara på, säger Eklund.

18-åringen har redan hunnit bekanta sig med NHL-klubben, då han i somras skrev kontrakt med klubben och deltog på Islanders utvecklingsläger.

– Det var kul att få träffa hela organisationen. Vi hade middag med alla tränare och klubbens general manager (Mathieu Darche) och så där. Det var häftigt. Det ska bli kul att se vad som händer där framöver.

Victor Eklund nobbade NHL-lägret

Eklund var inte den enda hajpade talangen som Islanders lyckades lägga vantarna på i sommarens draft. NHL-klubben hade även förmånen att välja som första lag i draften, varpå man tingade supertalangen Matthew Schaefer vars förhoppningar är att han ska spela en stor roll i framtida lagbyggen på Long Island.

– Han är duktig, helt klart. Han blev förstavalet av en anledning och är en otroligt bra spelare. Det kommer att bli en riktigt, riktigt bra spelare, säger Eklund.

Som kontrakterad av Islanders hade Victor Eklund möjligheten att åka över på klubbens träningsläger under hösten för att försöka slå sig in i NHL-laget. Det var dock en möjlighet som 18-åringen valde att avstå.

– Jag vill ha en hel säsong i Djurgården. Jag hade kunnat åka över på lägret och säkert kunnat få någon match i NHL om jag hade haft tur, men när träningslägret väl är klart har det gått sju-åtta matcher här i SHL. Då kan det bli tufft när man väl kommer tillbaka med att hitta sin plats i laget och så där. Jag tycker inte att det var värt det, utan jag valde att stanna här och förbättra mina chanser att spela med Djurgården.

Victor Eklund.

Foto: Damian Dovarganes/AP/Alamy

”Tycker man kan ha ganska höga förväntningar på oss”

Djurgården har inför återkomsten till SHL förstärkt laget med etablerade svenska spelare som Magnus Hellberg, Philip Holm, Gustav Lindström, samtidigt som sportchefen Niklas Wikegård lockat till sig AHL-spelare i form av Charles Hudon, Jesse Ylönen och Joe Snively. Därtill har man två av ligans allra mest spännande talanger i form av Anton Frondell och Victor Eklund.

En härlig blandning, menar Eklund.

– Jag tycker att man kan ha ganska höga förväntningar på oss. Vi är nykomlingar, men jag tror att vi kommer att kunna skaka ihop något bra. Importspelarna kommer att bli mer och mer vana vid den större isen och bli bättre ju längre säsongen går. Jag tror stenhårt på den här gruppen, säger han.

Vilka kliv vill du själv ta den här säsongen?

– Framför allt vill jag lära mig mycket och komma in på den här nivån på ett bra sätt. Under försäsongen har man märkt direkt att det är en nivå upp, så jag vill bara anpassa mig så bra som möjligt. Då ska det här nog gå bra.

Under lördagen gör Eklund sin SHL-debut i premiärmatchen hemma mot Skellefteå.

– Jag förväntar mig en väldigt bra atmosfär. Det ska bli sjukt kul och jag har saknat fulla läktare på Hovet. Det kommer att bli häftigt, säger Eklund.

Eklund är samtidigt befriande ärlig med hur dålig koll han har på lördagens motstånd.

– Jag har dålig koll på alla lag, säger Eklund och skrattar.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Jag tänker väl att vi ska hänga dit några puckar. Det är så man vinner, tänker jag.

Ibland behöver det inte vara svårare än så.