Den nya förlängningsregeln i Hockeyallsvenskan har fått enorm kritik. Nu svarar ligans sportchef, Erik Ryman, inför ett utvärderingsmöte i nästa vecka.

– Reglerna i sig har alla klubbarna varit med och tagit fram, svarar han i en intervju med hockeysverige.se

Erik Ryman, sportchef för Hockeyallsvenskan, och MoDos Mattias Karlin. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag tycker att det blir genant och parodiskt, ta bort skiten” – Fredrik Söderström, expert i TV4.



”Jag säger, skrota det” – Mattias Karlin, huvudtränare i MoDo.



Det var några av de kritiska orden som hördes i TV4 efter förra veckans toppmöte mellan Björklöven och MoDo. Frustrationen handlade om den nya regel Hockeyallsvenskan introducerade inför 2025/26 där man inte längre tillåter spelare att ta ut pucken ur anfallszonen under förlängning.



– Förhoppningsvis kan det ändras till veckan, fyllde sedan i Karlin på frågan om när regeln kan plockas bort.



Nu, efter den förvirring som uppstod hos spelare, och kritik som yttrats i media, svarar ligans sportchef, Erik Ryman.



– Nej, det kommer nog inte att ske en större förändring så snabbt, säger han till hockeysverige.se om trycket från klubbarna och fortsätter:

– Vi har en utvärdering planerad nästa vecka, som vi brukar ha efter tolv, 15 omgångar, och då kommer vi att diskutera det här och mycket annat. Sen är det en process. Vi ska inte stressa fram någonting, utan bara skruva på saker och ta till oss åsikterna.



Regelförändringen sker som ett test, på uppdrag av Internationella Ishockeyförbundet, och Hockeyallsvenskan blir den första proffsligan att testa det hela. Samtidigt menar Ryman att klubbarna själva inte varit utanför processen.



– Reglerna i sig har alla klubbarna varit med och tagit fram. Det här var ett av våra elva förslag vi hade förra året, vi fick igenom två, det här var ett av dem, säger han.

Kan skriva om: ”Ingen större kritik mot regeln i sig”

En möjlighet till förändring finns dock kvar.



– Vi har fått en skrivelse till oss för regeln, och där kan man ha olika syn på hur det ska vara. Ska det bara gälla i tre mot tre? Kommer vi utvärdera om det kan vara i fyra mot tre och så vidare? Vi har en process på gång där vi verkligen utvärderar regeln för att det ska bli så bra som alla vill att det ska bli, säger Ryman och fortsätter.

– Vi får se om vi kan ändra någonting i själva regeltexten. Det arbetet ligger inte på mig, men domarledningen hos oss har en kontinuerlig dialog med SIF, och internationella ishockeyförbundet – kring hur vi kan ändra under resans gång, och om vi har någon mandat för att justera något så att det blir en enklare för domarna också.



Hockeyallsvenskan för kontinuerligt möten med sina domare, och Ryman uppmanar till tålamod.



– Jag tror att vi tillsammans ska ge det lite tid och förståelse. När vi har våra sportchefs-möten veckovis så är det ingen större kritik mot regeln i sig. Sen blir det fel någon gång här och där, absolut. Det förstår man när det blir nytt, säger han och fortsätter.

– Det är alltid en resa med nya regler. Det tar lite tid. Gör vi det tillsammans, och kommer med bra inspel, så kommer vi kanske kunna korrigera saker under resans gång. Eller så får vi ta det till 2026/27.

IIHF vill testa regeln i minst två säsonger

En förändring där regeln plockas bort helt kan dock dröja. Ryman bekräftar nämligen att IIHF vill att den testa i minst två säsonger i Hockeyallsvenskan.



– IIHF har gett oss bra tid för att kunna göra det bra. Vi har minst två säsonger på oss för att testa regeln. Sen kanske vi internt säger “nej, det här blev inte bra”, men minst två säsonger är det vi har pratat om, säger han.



Trots kritiken menar ”liga-bossen” även att man redan nu ser positiva följder av införandet.



– Vi har redan tagit fram siffror nu på att det ökat över 30 procent i år när det gäller offensiva avslut i OT. Vi har sett på publiken, och tyckt från ligan att det varit tristess när det vänds hem hela tiden. Man väntar i stort sett bara på straffar. Det var det som satte det här i arbete, för att ändra till ett offensivare tänk och få avslut på matcherna.



Som Ryman nämner är inte heller kritiken mot det hela lika stor som den målats upp i media. Detta trots att Expressen uppger att de hockeyallsvenska klubbarna ligger på för att regeln ska förändras.



– Jag tror nog att de flesta ser att det är ett positivt test, det är jag övertygad om. Vi får vrida och vända på lite stenar, tillsammans med klubbarna och hitta rätt textformat i regeln. Då tror jag att det här kommer att bli bra, säger han.

Passningen till klubbarna: ”Kan också informera bättre”

När det gäller mötet mellan Björklöven och MoDo menar Erik Ryman att även klubbarna själva har ett ansvar i att informera sina spelare.



– Det blev ett fel när Tyler Kelleher får ett slag på sin klubba och den går ut, men där blåser de också av för en korrigering, så där blev det rätt till slut. Det är ju inte en uppenbar förseelse att han tar ut den i det läget.

– Sen i sekvens två, där det blir mest tjafs, där handlar det både om information som delats ut från oss och att spelare kanske inte har förstått allt. Liam Dower Nilsson tappar ut den, och även om det är en oturshändelse, så gör domarna rätt i det läget, utifrån hur regeln är skriven idag.

– Felet i just den sekvensen blir att MoDo-spelarna också står och tittar på pucken. Den är fortfarande i spel, så om MoDo tar pucken i det läget så kan de få ett friläge och avgöra matchen.



Ryman berättar att han pratade med MoDo dagen efter toppmötet och svaret blev ”ja, just det… det är klart, vi har inte tränat så mycket på det så våra spelare har kanske inte förstått regeln i helhet”.



– Sen tar vi också på oss att vi kan informera bättre eller mer, men det är klart att klubbarna också kan informera bättre till spelarna. Någonstans har det glappat i hur regeln ska tolkas helt enkelt, avslutar liga-sportchefen.

Den nya förlängningsregeln

I spel i overtime i grundserien får anfallande lag inte spela ut pucken ur sin anfallszon och sedan spela pucken utanför anfallszonen innan en motståndare har spelat pucken.



Om det sker ska spelet stoppas och nedsläpp ske i felande lags försvarszon. Felande lag får inte byta spelare och icke felande lag får välja vilken sida nedsläppet ska ske på. Om samma sak inträffar en andra gång (eller fler) i samma match ska felande lag ådömas lagstraff för delay of game.



Med att spela ut pucken menas att pucken lämnar anfallszonen från en anfallande spelares kontroll. Detta inkluderar om en spelare som har pucken inom spelbart avstånd låter bli att spela pucken. Om ett skott skjuts mot mål, men missas och pucken går i rundeln och ut ska det inte betraktas som ett brott mot denna regel. Om en försvarande spelare fysiskt



checkar (med kropp eller klubba) en anfallare så att han tappar ut pucken, eller om en puck returneras via en försvarande spelare och ut, ska det inte betraktas som ett brott mot denna regel. Inte heller om pucken spelas direkt ut från anfallszonen från ett nedsläpp utan att en anfallande spelare kunnat spela pucken ska det betraktas som ett brott mot denna regel. Däremot ska felpassningar (även via touch på någon annan person utan större riktningsförändring), misslyckade dribblingar eller tappade puckar som lämnar anfallszonen ut i neutral zon anses vara att ha spelat ut pucken och därmed i strid med denna regel.





