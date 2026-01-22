Orden om Hall: ”Påminner om Bulan i uppsyn och modell”

Mycket har hänt i Karlskoga sedan den utmärkta säsong man stod för förra året.

TV4-profilen Fredrik Söderström berömmer klubbens arbete att stå starka in i den nya säsongen – och benämner dem som en stark kandidat i slutspelet.

– Jag tror faktiskt att det är det lag som har mest slutspelaura över sig, säger han till Hockeysverige.se.

Fredrik Söderström hyllar Dennis Hall. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån.

Fjolårssäsongen var lysande, där BIK Karlskoga lyckades samla ihop till 112 poäng och bli tvåa i serien, bara sämre än Djurgårdens IF.

Men i slutspelet blev det totalstopp i semifinalen mot ett nästan ostoppbart AIK.

– Förra säsongen var de ju sensationellt bra i grundserien. Sedan tror jag att den där semifinalförlusten mot AIK svider, säger Fredrik Söderström.

– Men jag tycker inte att det var något skamligt i sig att ryka där, dock tror jag att de hade sett en final framför sig.

”Har hittat en standard”

Det arbete som väntade värmlänningarna efter semifinalförlusten var stenhårt, inte minst för sportchef Torsten Yngveson.

– Under den här hösten, om man tittar på vilka Karlskoga tappade, så är det frågan om det ens går att jämföra med likvärdiga lag. Är det något lag som är i närheten av så tunga tapp, frågar han sig själv.

– Jag tänker (Christoffer) Jansson, (Eskild) Bakke Olsen, Henrik Larsson och Theodor Pistek. Det var ju bärande producerande spelare.

Karlskoga hade mycket att ordna med i somras på värvningssidan.

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0325

Men Karlskoga har varit formstarkt den senaste tiden, vilket imponerar på Söderström.

– Jag tänker att Karlskoga generellt nu ändå har hittat en standard och en nivå som påminner om det Karlskoga som vi har sett de senaste åren. Karlskoga är ju kanske det lag som vi av tradition man pratar minst om, men som alltid är med ganska länge i det Hockeyallsvenska slutspelet.

Niklas Nilsson är ny från Örebro och har anslutit på lån. Han ska ersätta Noel Fransén som kallats tillbaka till Färjestad.

En fullgod ersättare enligt Fredrik Söderström?

– Ja, det skulle jag säga. Sen kanske man ska inte jämföra äpplen och päron. Det finns ju olikheter också såklart. Men jag tänker att det ändå är en skolad back med en ganska stor potential. Sedan handlar det mycket om hur man själv landar i att gå från den nivån till snäppet under. Och hur snabbt han kan hitta rätt med Karlskoga i spelet och i tänket. Men jag tycker att det är ett bra svar på ett jobbigt tapp.

Höjer BIK: ”Har mest slutspelsaura”

MoDo och Björklöven samt skrällaget Kalmar nämns oftare än Karlskoga i diskussionen kring vilka som kan ta steget upp.

Men BIK:arna kan överraska, menar Söderström.

– Jag tror faktiskt att det är det lag som har mest slutspelaura över sig. Så har det varit under en längre tid, det är ju inte en enda säsong vi har tittat på slutspelet och man inte har sagt att ”satan vad BIK:arna kör”.

– Det har de ju i sig. Samtidigt är MoDo och Björklöven fräckare lagbyggen och Kalmar en sensation. Men jag tillhör de som tror att man lär sig av slutspelserfarenhet och det finns många där som spelat många sådana matcher för Karlskoga. Det kan vara till deras fördel.

Vidare tror han att inget annat lag räknat ut Karlskoga ännu.

– Tvärtom tycker jag att de har börjat hitta sig själv igen. De hade en fas under hösten när de inte hittade någon större offensiv leverans. Men nu pekar pilarna åt rätt riktning.

Orden om Hall: ”Har en uppsyn som retar folk”

Fredrik Söderström har tidigare arbetat med Dennis Hall, som nu är huvudtränare för BIK Karlskoga. Till nästa år ryktas han vara klar för Luleå. I höstas rapporterade NSD om detta.

Något Söderström känner kan vara en bra match.

– Dennis Hall har ju en uppsyn som retar folk ibland. Och det tror jag att han trivs med själv. Det finns ju något lite kaxigt över den. Jag har jobbat med honom så jag känner honom personligen. En fantastisk person. Men i sin roll så är han tjurig och han är envis. Han gör allt som står i sin makt för sitt lag och det är väl den typen av ledare du vill ha när det blir tuffa matcher.

Dennis Hall ser ut att få ta sig an SHL-hockey nästa säsong.

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN / COP 94 / JN0207

Det finns vissa egenskaper hos Hall som tränare som skriker Luleå menar jag, håller du med?

– Ja, det gör det ju. Och det där har ju varit en spekulation som har pågått länge. Vad vi vet är att han inte blir kvar i Karlskoga samt att Bulan inte ska vara kvar i Luleå. De påminner ju lite om varandra i både uppsyn och modell.

– Men jag tänker att det först och främst, för Dennis, är det här är tredje slutspelet i fokus som vankas för Karlskoga.

Oavsett om ryktena kring Luleå stämmer eller inte, har Karlskoga tidigare under hösten gått ut med att Hall har meddelat att han lämnar efter sin tredje säsong i vår.