Nystart för Tre Kronor: ”Egentligen är det ganska naturligt”

Anders Lundberg, landslagschef för Tre Kronor, kommer att ha nya kollegor att jobba med nästa år.

För Hockeysverige.se svarar han om skälet bakom att båda förbundskaptenerna kommer att bytas ut på Dam och Herr-sidan och hur dialogen har gått.

Kring Sam Hallam var en förlängning inte aktuell – då han själv ville något annat.

– Vi kom egentligen aldrig så långt, säger Lundberg.

Anders Lundberg svarar om nystarten med förbundskaptenerna

Foto: Ronnie Rönnkvist

BARKARBY (HOCKEYSVERIGE.SE)



Ulf Lundberg ut. Erika Holst in.



Sam Hallam ut. Rickard Grönborg in.



Är det storstädning bland landslagen? Hockeysverige.se satte sig ner med landslagschefen, Anders Lundberg, och ställde frågan om byten av Förbundskaptener handlar om en nystart för landslagen.



– Egentligen är det ganska naturligt efter att Uffe har varit inne under sex år, vilket är en ganska lång tid som Förbundskapten. Jag tycker att han har gjort ett väldigt bra jobb för oss. Framför allt med professionaliteten runt laget, hur vi tränar och förbereder oss. Där har vi tagit stora kliv under dom här åren.



Vad har personifierat hans ledarskap under sex åren som ledare för Damkronorna/Tre Kronor Dam?

– Nummer ett tycker jag är närheten till spelarna. Att komma nära och lära känna tjejerna. Skapa förståelse för vart dom är här och nu för att sedan kunna hjälpa och påverka till en maxprestation.

– Han bryr sig genuint om varje individ. Det är vad jag tycker framför allt sticker ut med honom.



Hade ni planer att förlänga med honom eller kände ni att sex år får räcka?

– Vi har landat i att det var ett läge nu att byta.

Ulf Lundberg ersätts på sin post.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ny Förbundskapten från och med säsongen 2026/27 blir tidigare storspelaren, Erika Holst.



– Erika är en tävlingsmänniska ut i fingerspetsarna i min värld. Hon står för en rakhet och har visat, inte minst i Frölunda under dom här fyra åren, med att ta klivet upp till SDHL vilket historiskt har varit väldigt, väldigt svårt och få lag som tagit det steget, att hon lyckades med det.

– Två år senare stod hon som svensk mästare och den här säsongen har man bara förlorat en match. Hon sprider en tydlighet runt sitt lag om vad hon förväntar sig av laget.

– Jag tycker att när man ser på Frölunda som lag, att det är en grupp som köper in på den idén. Det är också min förväntan att det ska synas i Damkronorna också.



Är det klart med vilka Erika Holst får som assisterande coacher?

– Nej, det är inte klart.

Svaret om Hallam: ”Vi kom egentligen aldrig så långt”

Sam Hallam lämnar Tre Kronor Herr för att coacha Geneve.



– Sam kom in i en period där vi haft fyra raka kvartsfinaluttåg. Det skrevs ganska mycket negativt om Tre Kronor herr, som vi får säga numera. Många ”nej tack” till VM från NHL-spelare. ”Är kronorna devalverade?” Det var också den typen av kommenterar.

– Det är något jag tycker att han definitivt varit bidragande till att det har vänts runt. Han har kommit och utmanat en hel del av dom strukturer som kanske har funnits kring hur vi jobbar.

– Jag var själv ny i min roll när han blev Förbundskapten så vi började lite med ett blankt papper. I vår dialog identifierade vi ganska snabbt det här med jobbet att vara Förbundskapten, att det blir väldigt ensamt och man lägger väldigt mycket ansvar på en enskild individ.

– Dels tycker jag han har varit kopplad till hela arbetssättet kring Tre Kronor, relationsbyggande för att bygga bästa möjliga lag.

– Rent resultatmässigt har han medalj på två av tre mästerskap. Inte den ädlaste som vi alltid strävar mot, men det är ändå två medaljer. Dessutom är vi högre på världsrankingen än när vi började.

Lundberg om dialogen med Sam Hallam.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ville ni ha kvar Sam Hallam som Förbundskapten ytterligare en period?

– Vi kom egentligen aldrig så långt. Den diskussionen blir då så spekulativ. Jag ställde en fråga till Sam några veckor efter VM, att vi nu skulle in i den här processen. Innan jag ens hann börja fundera kring det och tala med styrelsen berättade Sam att han ville tillbaka till klubbmiljön efter dom här åren.



Vad var det som gjorde att ni tog tillbaka Rikard Grönborg?

– Rikard står, precis som Erika, för en tydlighet. Han har också en erfarenhet från internationell hockey och vet vad det här uppdraget innebär. För det är väldigt annorlunda mot att vara klubblagstränare. Den aspekten vägde definitivt in i det hela.

– När Rikard senast var Förbundskapten hade han gjort en väldig massa år inom förbundet. Nu har han dessutom varit i klubblagshockeyn i Schweiz och sett den miljön och även i Finland och sett den miljön. Vi vet dessutom att han har erfarenhet från Nordamerika sedan tidigare.

– Han sitter på en erfarenhet jag tycker få svenskar coacher besitter. Det ihop med hans tydlighet och att han har ett enormt driv för svensk ishockey. Tre Kronor är såklart nummer ett eftersom det är hans uppdrag, men också svensk hockey i stort.

– En Rikard Grönborg som tagit oss till två VM-guld som headcoach, ett som assisterande coach och ett JVM-guld som assisterande coach och som utvecklats ytterligare i sitt ledarskap tycker jag känns väldigt lovande, avslutar Anders Lundberg.