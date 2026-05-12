Det har viskats om intresse från SHL efter endast två NHL-framträdanden 2025/26. Nu berättar Nils Åman om säsongen – och ger svar kring framtiden.

Besvikelsen: ”Det är svårt att beskriva varför”

Allvin-sparkningen ställer till det: ”Varit lite kaosartat”

Svaret om SHL: ”Vet att det finns lite intressen”

Leksand har inte ringt: ”Inte ännu”

Nils Åman ger svar kring framtiden och SHL-intresset.

Efter fyra säsonger i Vancouvers organisation har Nils Åman blivit ett hett samtalsämne hos svenska klubbarna. Speciellt eftersom han mer eller mindre under hela förra säsongen spelade för Abbotsford i AHL. Det blev bara två matcher i NHL den säsong många trodde att han skulle få lite av ett genombrott.

– Jag tycker att det har gått lite upp och ner. Det var en riktigt tung säsong för laget och vi kom nästan sist, berättar Nils Åman som nu är hemma i Avesta för att sedan blicka fram emot kommande säsong.

– Vi hade också lite oflyt. Jag vet inte hur många skador vi hade på alla mer rutinerade spelare som var bärande i laget, så det blev en tuff säsong.

Nils Åman svarade för sex mål och totalt 41 poäng på 55 matcher för sitt Abbotsford. Med det blev han lagets bästa poängplockare.

– Jag skulle ändå säga att min prestation har varit helt okej. Klart att jag alltid hade kunnat spela bättre och så, men jag fick ett riktigt bra förtroende från tränarna och spelade mycket.

– Det har varit givande på det sättet även om inte laget spelat så bra. Jag har i stort sett varit första eller andra center i varje match.

Har spelat med Lekkerimäki: ”Gått bra för honom”

Vilka har du oftast haft på dina kanter?

– Det är vad som är kul i den här ligan, att det nästan inte är likadana lag någon match.

– När (Jonathan) Lekkerimäki var frisk spelade jag mycket med honom. Sedan har jag spelat mycket med Ben Berard och Arshdeep Bains, men framför allt skulle jag säga att jag spelat med många olika.

Jonathan Lekkerimäki gjorde även han en fin säsong med 13 mål och totalt 20 poäng på 21 matcher.

– Det har gått bra för honom, men han har opererats och håller nu på med rehab som jag tror går bra.

Nils Åman i Vancouver-tröjan. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Besvikelsen – mitt i kaoset: ”Märkt av det lite”

Det blev alltså bara två matcher i NHL för Nils Åman den här säsongen. Såklart en besvikelse för 26-åringen från Skogsbo.

– Klart att det var. Jag hade hoppats på att kanske få någon mer chans, men det är svårt att beskriva varför jag inte fått det.

– Det är inte mycket jag kan göra åt det nu utan det är bara att fortsätta bygga på och förhoppningsvis komma igen till nästa säsong.

Vancouver har fått väldigt mycket kritik under säsongen. Laget var bofasta i botten av ligan och efter säsongen lät organisationen meddela att General Managern, Patrik Allvin, fick lämna jobbet.

– Klart att jag märkt av lite att det varit lite kaosartat och laget spelat dåligt. Sedan har jag inte tänkte på det där så mycket själv utan jag har försökt hålla fokus på mitt eget och försökt spela min bästa hockey jag kan.

Nils Åman hyllar samtidigt samarbetet han och Abbotsford har med bröderna Henrik och Daniel Sedin.

– Båda två är grymma. Nästan alla veckor vi är på hemmaplan har minst en av dom varit med på varje träning. Det är väldigt häftigt att få lite tips och tricks av dom två.

– ”Henke” har bland annat gett mig mycket tips vid tekningarna. Sedan har det varit mycket vad man ska tänka på runt hörnorna, sargerna och så vidare. Lite smått och gott.

Nils Åman om SHL-intresset: ”Det är alltid kul”

Kontraktet med Vancouver har gått ut, hur går tankarna framåt?

– Det är mycket tankar som snurrar just nu kring vad jag ska göra. Jag har i stort sett, även om jag inte bestämt mig helt, att det lutar mot att förhoppningsvis bli kvar i Nordamerika någonstans.

Har agenten en dialog med Vancouver om en fortsättning?

– Ja, det tror jag. Sedan är det lite strul nu när Patrik (Allvin) fått sparken så dom har inte riktigt någon ”GM” ännu. Jag får vänta lite på det också.

På sikt, kan du tänka dig att spela hemma i Europa igen?

– Ja, klart att tankarna går dit också. Någon gång blir det att flytta hem om det fortsätter så här, att jag inte tar en stabil plats i NHL.

Många klubbar i SHL har centerbrist och det har viskats om intresse från lag som Färjestad, Brynäs, Frölunda och så vidare.

– Jag vet att det finns lite intressen här och där. Det är alltid kul att folk hör av sig och är intresserade.

Nils Åman utanför Tegera Arena. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Leksand och Ollas har inte ringt än: ”Vi får väl se”

Med tanke på att din barndomskamrat, Alexander Lundqvist förlängt med Leksand måste vi såklart fråga om Jesper Ollas ringt?

– Nej, honom har jag faktiskt inte hört något ifrån ännu. Vi får väl se om han ringer snart, säger Nils Åman med ett lätt skratt.

Hur tänker du kring att Leksand är ånyo nere i Hockeyallsvenskan?

– Det var såklart riktigt tråkigt när jag såg att Leksand åkte ur. Jag har följt laget mycket och har också en massa gamla polare som spelar där.

– Det är bara att komma igen, börja bygga från grunden och försöka gå upp så snabbt som möjligt.

Du som har haft nästan hela din uppväxt i förening, får du en känsla att ”jag vill gärna vara med och ta tillbaka laget till SHL”?

– Ja, så är det såklart. Jag hade sex år i föreningen så det sved såklart lite extra när jag såg att dom åkte ur.

– Förhoppningsvis går Leksand upp redan nästan säsong, men rimligtvis får vi se dom i SHL inom tre, fyra år.

Hur tänker du kring att Leksand nu väljer att satsa på ett yngre lag?

– Jag gillar faktiskt det. Senaste åren tycker jag att juniorlagen har sett riktigt bra ut. Det är alltid positivt att ha bra juniorlag så man kan plocka upp spelare till A-laget. Jag tror att det kan bli bra, avslutar Nils Åman.

