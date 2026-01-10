I skuggan av JVM-spelarna – här är Djurgårdens nästa jättelöfte

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Samtidigt som Djurgården hade tre spelare i Sveriges JVM-guldlag har Marcus Nordmark fått chansen i SHL.

17-åringen som är uppe på historiska nivåer i landslagssammanhang.

— Det är jäkligt kul att spela hockey i landslaget. Då får man spela mycket sen är det kul att man har levererat, säger han till Hockeysverige.se.

Marcus Nordmark under ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Örebro den 8 januari 2026 i Stockholm.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Samtidigt som Djurgården har haft tre spelare iväg på junior-VM har en ny talang fått introducera sig. Marcus Nordmark är en av 08-kullens mest spännande spelare och har under deras frånvaro fått chansen i SHL. Mot Örebro fick han också spela i första kedjan och landade in på närmare elva minuter i istid.

Dessutom fick han chansen i powerplay.

— Det var riktigt jävla roligt. Extremt lärorikt för mig att få spela med Hudon och Josefson, som har varit borta i tre år och sen kommer tillbaka direkt och levererar direkt och är viktig för laget också.

Vad tycker du om din insats?

— Helt okej. Jag tycker jag gör det bra, forecheckar ganska fint och sånt. Men ja, helt okej.

Marcus Nordmark med första poängen i Djurgården

Mot Örebro kom då också den första SHL-poängen i karriären. Det efter ett fint förarbete av talangen som först fick upp pucken till Philip Holm, och sedan skapade skottläget med en fin block på Örebro-spelaren.

— Först får jag en passning av LaLeggia och forecheckar. Jag fipplar lite med pucken, sen får Josefson pucken, skjuter på ett benskydd, jag får upp den till Holm och sen skjuter han och Hudon slår in den. Det är skönt.

Marcus Nordmark har dominerat i juniorhockeyn.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Den här säsongen har Marcus Nordmark också varit en av de bästa spelarna i Småkronorna. Samtidigt som det har blivit 25 poäng på 17 matcher i U20 Nationell för Djurgården. Han var dessutom tongivande när de vann Svenska Cupen U20 förra helgen.

Vad tycker du själv om din säsong?

— Jag tycker att jag startade bra i Hlinka men sen har jag inte kommit upp i nivå. Men nu på senaste har jag gjort det bra och fått in lite mer tryck i benen sen man kom in i laget, så det är kul.

Är på historiska nivåer i landslaget

I Småkronorna har det också varit positivt den här säsongen. De har visat att de är att räkna med internationellt. Samtidigt som flera även har fått chansen i seniorhockeyn under säsongen. När Djurgården ställdes mot Örebro hade även närkingarna med Alexander Command och Axel Elofsson i truppen. Båda två stora profiler i U18-landslaget till vardags.

Samtidigt som även Elton Hermansson spelar bra i MoDo.

— Jag tycker vi har en jävligt stark kull med bra bredd och sen många som sticker ut. Så det är kul.

Marcus Nordmark själv har varit ett av de största utropstecknen i Sveriges U18-landslag. På 40 matcher i tröjan har det blivit hela 60 poäng. Det gör att han har ett poängsnitt på 1,5. Kollar vi närmare på det är det bara Markus Näslund, Peter Forsberg, Mats Sundin och Daniel Rydmark som har haft ett högre (av spelare som spelat mer än 20 matcher).

Topp tio i svenska juniorlandslagen sett till poängsnitt.

Skärmdump: EliteProspects.

Dessutom tangerade djurgårdstalangen förra säsongen Adrian Kempes målrekord i U17-landslaget.

— Det är jäkligt kul att spela hockey i landslaget. Då får man spela mycket sen är det kul att man har levererat då.

I Djurgården finns det också en jäkla konkurrens. Inte minst de tre JVM-spelarna men även en sådan som Theo Stockselius är med och tävlar om istiden. För 17-årige Nordmark blir det en bra morot att försöka tävla mot dem.

— Det är kul för mig att tävla mot dem i A-laget och försöka spela. Kul för dem att vinna guld. Det blir ganska många (forwardstalanger), fem-sex stycken och vi tävlar mot varandra.

Source: Marcus Nordmark @ Elite Prospects