Marcus Karlström flyttade till Mora IK inför årets säsong.

Där har toppbacken återigen fått en stark start och är en av HockeyAllsvenskans bästa backar.

— Det har fungerat bra. Jag har presterat på en nivå jag är nöjd med och som jag vill fortsätta göra, säger Karlström till hockeysverige.se.

Marcus Karlström bytte dalaklubb inför årets säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Förra säsongen lämnade Marcus Karlström Almtuna efter sex säsonger. Då för spel i SHL med Leksand. Det blev bara sex matcher i klubben och inte heller någon kontraktsförlängning. I stället blev det spel i HockeyAllsvenskan med Mora. Där har 30-åriga backen den här säsongen svarat för fyra mål och totalt tio poäng på elva matcher. Med det är han tvåa i backarnas poängliga efter Kalmars Samuel Jonsson.

— Det var mycket nytt in i truppen. Ny stab och mycket nytt kring laget, så det var svårt att ha några särskilda förväntningar, svarar Marcus Karlström då hockeysverige.se frågar honom om vilka förväntningar han hade på flytten till Mora.

— Jag visste vad Mora spelat för hockey senaste säsongerna, att man alltid velat vara puckförande. Det var också så jag förstod när jag tidigt pratade med (Andreas) Hägglund att man skulle jobba så den här säsongen också.

Marcus Karlström om starka starten i Mora: ”Får mycket förtroende”

Så här långt har kombinationen Mora och hans själv varit en lyckad.

— Det har fungerat bra. Jag har presterat på en nivå jag är nöjd med och som jag vill fortsätta göra. Jag får mycket förtroende och sedan försöker jag förvalta det på allra bästa sätt.

Om du ser på din roll i Mora och jämför den med hur den såg ut i Almtuna är det en stor skillnad?

— Nej, egentligen inte. Den har varit ganska lika både på och utanför isen. På så vis har det varit väldigt lätt att acklimatisera sig till miljön här.

Det blev en kort sejour i SHL förra säsongen och den främsta erfarenheten har tagit med sig därifrån är…

— Hur jobbigt det var att träna när man sitter som sjunde back eftersom jag alltid fick köra extra, skrattar 30-åringen Trångsund och fortsätter:

— Det var såklart väldigt kul att få spela den hockeyn. Jag tycker att jag försökte ta vara på minuterna jag fick och att det gick bra, så jag är ändå på något sätt nöjd med min insats.

— Erfarenhetsmässigt var det på ett sätt lättare att spela med så otroligt styrda system. Både med mitt eget lag och lagen vi mötte. Hockeyallsvenskan är lite mer ”wild and crazy”.

— På så sätt var det både lättare och såklart svårare eftersom det är en nivå upp, men framför allt var det otroligt kul.

Marcus Karlström i Leksand förra säsongen. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

”Vi har haft alldeles för djupa dalar”

Mora ligger inför kvällens möte med Västerås på en sjundeplats i tabellen.

— Vi har varit lite ojämna i våra prestationer. Även om vi tagit poäng i många matcher har det varit att vi spelat en väldigt bra hockey en period, sedan har svajat lite mer i nästa.

— Vi har haft alldeles för djupa dalar. Det är säkert fler lag som har den problematiken. Ju snabbare vi kan få kurvan att bli mer jämn under matchens gång tror jag att vi kommer bli framgångsrika på längre sikt.

— Nu har vi en två matchers ”vinststreak”. Jag tror att vi har börjat fått ordning på grejerna och det känns som att vi är i en process som bådar gott.

Hur upplever du att intresset och stödet i stan är för laget?

— Jag har fått en god bild av intresset. När jag går på stan är det alltid någon som hejar eller vill tycka lite om någon match.

— Det såklart jättekul att det finns ett intresse kring hockeyn, vilket det nog alltid gör här uppe. Det är kul då det ställs frågor eller pratas om hockeyn.

I Mora har Marcus Karlström blivit en ledande spelare. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Pendlar från Gävle: ”Tycker det fungerar bra”

Just nu har Marcus Karlström och hans familj ett dubbelt boende, så det blir en del pendlande.

— Vi alternerar lite. Vissa dagar är hela familjen hemma i Gävle. Då pendlar jag. Andra dagar är vi alla i Mora och bor här. Det är lite olika hur det ser ut från vecka till vecka.

— Än så länge tycker jag att det fungerar bra. Hade du frågat min sambo kanske du skulle få ett annorlunda svar, skrattar Marcus Karlström och fortsätter:

— Vi har hittat rutiner som fungerar för oss. Det var lite tuffare i början när det var så mycket resande fram och tillbaka samtidigt som vi inte visste vilket som skulle vara det lättaste. Nu känns det som att vi har bra koll på det och hjälps åt mycket för att få det att fungera.

Match ikväll mot Västerås, hur går dina tankar inför den?

— Det kommer bli sjukt spännande. Västerås är inte riktigt där dom vill vara just nu. Vi har just mött ett sådant lag i Södertälje. Den segern satt långt inne så det är inte direkt så att vi förväntar oss en ”walk in the park” precis.

— Nu tog Västerås en seger borta mot Karlskoga. Nu vet jag inte om dom har vind i seglen ännu, men dom har i alla fall fått känna på en bra vinst och kommer säkert vara sjukt taggade att ta fler poäng under samma vecka.

— Det ska bli riktigt kul att spela mot Västerås och också få se hur vi står oss efter, som jag sa, fått två vinster i rad och försöka bygga på ett litet segertåg, avslutar Marcus Karlström.

