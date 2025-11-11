”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Säsongen har inte gått som planerat för Linköping.

Efter 18 spelade matcher ligger laget sist i SHL-tabellen – och nu öppnar sportchefen Peter Jakobsson för förstärkning.

– Oavsett hur det går dyker det upp namn vi tittar på, säger han till Hockeysverige.se.

Peter Jakobsson tittar på att förstärka laget.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Just nu ligger Linköping sist i en jämn SHL-tabell, ett Linköping som många innan säsongen trodde skulle slåss bland topp sex. Visst, nu är det långt kvar och endast 18 matcher spelade, men så här långt har inte LHC presterat som förväntat.

– Tuff start. Det är inget att hymla om, säger Linköpings sportchef, Peter Jakobsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi hade en vecka där vi förlorade tre hemmamatcher. Självklart satte vi oss själva i en tuff situation. Jag tycker att vi kom tillbaka otroligt starkt och på ett bra sätt. Om jag inte missminner mig vann vi sedan fem av sju matcher varav de flesta på bortaplan.

– Ett bra och starkt bortaspel. Bra powerplay. Bra boxplay. Bra målvaktsspel. Sedan ramlade vi tillbaka på något sätt när vi förlorade mot Örebro efter att domarna, med tolv sekunder kvar, blåste straff och matchen gick till förlängning och straffar.

– Vi gjorde ändå en ganska bra match mot Örebro borta. Därefter har det varit tuffare tider. Uppehållet kom lägligt för oss. Vi har tränat bra och haft en del bra möten så det ska bli riktigt spännande och skoj att få dra i gång igen.

Om vi ser till tabelläget, hur stressad känner du dig som sportchef av det?

– Klart att det inte är någon som vill ligga där. Med det systemet som vi har i svensk hockey idag med vad som gäller för plats 13 och 14 i SHL, klart att det blir en tuff situation för sportchef, spelare, tränare, ledare och alla som jobbar i organisationen.

– Som ytterst ansvarig är det såklart ingen rolig situation. Jag är tacksam över att ha varit med ganska länge i den här branschen och rollen. Det hade varit tuffare om det var mitt första år.

– Tuff situation, men stressad och pressad? Det vet jag inte, men det är inte en situation någon vill vara i. Vi ska göra allt vi kan för att ta oss därifrån. Till att börja med genom att göra en bra prestation redan på torsdag mot Leksand på hemmaplan.

Peter Jakobsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

”Jakubs prestation har varit lite som lagets”

En spelare som fått en del kritik och även varit bänkad i en del matcher är Jakub Vrána som dessutom blivit placerad i Brynäs, enligt uppgifter till Hockeynews. Ett rykte som Peter Jakobsson skjuter ner direkt.

– Det finns ingen substans i det. Han spelar i Linköping och kommer så göra. Spekulationer och rykten är egentligen ingenting vi kan kommentera.

– Jakubs prestation har varit lite som lagets. Det har varit både toppar och några tuffare matcher.

– Han kom in med enormt stora förväntningar på sig själv. Klart att vi, Linköping och ligan SHL, också har stora förväntningar och förhoppningar på honom. Nu hade han inte spelat på en stor rink under väldigt många år och det är ett helt annat spel där borta.

– Idag behöver man åka väldigt mycket skridskor i SHL, jobba hårt och spela väldigt, väldigt mycket utan puck.

– En tuff start och klart att hade han kommit in och vi flugit som lag skulle det sett annorlunda ut för honom också. Jag tycker att vi senaste tre veckorna sett en annan Jakub. Väldigt glad, full av energi som kommer ner i omklädningsrummet och sprider glädje. Kanske är det lite frukten av det vi såg i senaste matchen mot Växjö innan uppehållet där han gjorde två mål. Jag tror att han hade kunnat haft både tre och fyra mål, men även en assist i matchen för han skapade enormt mycket.

– Det ska bli spännande att se om vi kan vara på den nivån igen då vi drar i gång nu på torsdag. Han är en härlig hockeyspelare så nu gäller det för oss att ha i gång honom.

Har stöttat ”Musse”

Ny som huvudtränare den här säsongen är tidigare VM och LHC-spelaren Mikael Håkanson. Som assisterande tränare har han Mattias Zackrisson och klubbikonen Magnus Johansson.

– Jag tycker att ”Musse” och gänget kommit in med en jättebra energi. Självklart är det en tuff situation när man fått den här starten. ”Musse” har hållit huvudet högt och vi har stöttat honom från vår sida. Gett honom lite feedback.

– Klart att det är en omställning att gå från assisterande tränare till huvudtränare. Samtidigt har han varit med tio år på den här yttersta nivån. Senast dessutom jobbat i en av de tuffaste klubbarna i Europa, Bern.

– De gör det bra. Laget, ledarteamet och tränarteamet har fullt stöd och vi är glada att de är på plats. Sedan hade man önskat både för deras och vår skull att vi hade fått en bättre start.

– Vi är fast beslutna att ändra på det här tillsammans och där är vi idag.

Mikael ”Musse” Håkanson.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Tittar på att stärka upp laget: ”Det gör man alltid”

Hur jobbar du och ledarteamet för att humöret ska vara på topp bland grabbarna, resultaten ska bli bättre och laget spela en bättre hockey?

– Klart att man får jobba lite med sig själv. Nu har jag och Tony Mårtensson det här lite uppdelat mellan oss. Tony jobbar lite närmare tränarna med feedback och spelet. Han sitter mycket mer med coacherna vad det gäller ishockeybitarna. Jag har lite andra delar som jag jobbar med.

– Det är klart att när jag träffar både ledarteamet och spelarna försöker sprida en bra energi. Vi tycker också det att det finns där i gruppen hela tiden. Spelarna vittnar också om det då de pratar i media, att det är en väldigt bra grupp som ställer krav på varandra, kommer till rinken, mår bra och har roligt.

– Sedan behöver vi vinna hockeymatcher, självklart.

Tittar du och Tony Mårtensson runt för att stärka upp laget?

– Det gör man alltid. Oavsett hur det går dyker det upp namn vi tittar på. Just nu är det inte något som är väldigt nära. Klart att vi behöver titta eftersom vi haft lite otur med skador och avstängningar.

– Vi får se när folk eventuellt kommer tillbaka. Vi tittar på möjligheter, men ingenting är långt gånget, avslutar Peter Jakobsson.