”Klart att jag nu vill bli en etablerad NHL-spelare”

68, 43 och 19. För varje år i Vancouver Canucks har antalet matcher blivit färre i NHL.

Nu berättar Nils Åman om tankarna kring framtiden – och förhoppningarna inför 2025/26.

– Jag är, som du säger, 25 år… förklarar Skogsbo-killen för hockeysverige.se.

Nils Åman i NHL. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Bob Frid.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Lilla Skogsbo utanför Avesta har som bekant fostrad storspelare så som Nicklas Lidström. Senaste säsongerna har NHL fått ta del av ytterligare en spelare från Skogsbo som visserligen gått via Leksand. Det handlar om 25-åriga Nils Åman som till vardags spelar för Vancouver.

– Man kan väl säga att det är lite högre hus i Vancouver jämfört med Skogsbo, säger Nils Åman med ett leende då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i hans tidigare hemmarink, Tegera Arena.

– Vädret är också lite annorlunda. Det regnar mycket där borta och är inte så mycket snö, men jag tycker att jag trivs med både Skogsbo och Vancouver,

Vad kan du sakna från Skogsbo då du är i Kanada?

– Det är väl lugnet ändå. Bara få komma hem och landa lite. I Vancouver händer det rätt mycket ute på gatorna, så det väl lite både och.

– Såklart kul att det händer något, men det är ändå skönt att få det lite lugnt som det är hemma i Skogsbo.

Fortsätter följa Leksand: ”I stort sett varje match”

Givetvis följer han sin tidigare klubb, Leksand, från hemmet i Vancouver.

– Mycket. Jag ser i stort sett varje match jag kan se. Kul att följa Leksand där ifrån också.

– Det känns som dom har någonting bra på gång. Jag tror att (Johan) Hedberg kan få ihop det där, så jag tror att Leksand kan gå långt som vanligt.

Nils Åman har nu gjort tre säsonger i Vancouvers organisation. Totalt har det blivit 130 matcher, åtta mål och totalt 29 poäng.

– Debuten är en grej jag kommer minnas hela livet. Det var sjukt mäktigt att spela mot Edmonton borta i första matchen. Otroligt häftigt och tacksamt att få den chansen.

– Första målet minns jag också. Det var mot Minnesota borta. Jag fick ett bra pass, kom i ett halvt friläge och lyckades få in pucken. Det är svårt att glömma en sådan sak.

Nils Höglander och Nils Åman firar tillsammans. Foto: Bildbyrån/Bob Frid.

Mycket tid i AHL förra säsongen

Säsongen 2024/25 blev det bara 19 NHL-matcher. Resterande tid tillbringade han i farmarlaget, Abbotsford.

– Det gick lite upp och ner. Jag blev nedskickad och spelade först 35 eller 36 matcher i AHL. Sedan fick jag komma upp på slutet till NHL.

– Jag tycker att jag spelade bra på slutet, men sedan hade jag lite otur att bli skadad och missade sista 10–15 matcherna. Det är lugnt nu så det är bara att kriga på.

Hur trivdes du i Abbotsford?

– Jag trivdes svinbra där med. Ett riktigt bra lag och väldigt bra gubbar i det laget också, så det funkar bra där med.

Blev säsongen en besvikelse för dig?

– Vi hade förhoppningar om att gå till slutspel så nu har vi en väldigt stor revanschlust inför nästa säsong, att vi ska knipa en plats där.

Vill etablera sig i NHL: ”Sagt att jag ska kriga på”

Du är 25 år, är målet kommande säsong att etablera dig i NHL?

– Jag är, som du säger, 25 år och det är klart att jag nu vill bli en etablerad NHL-spelare. Hålla mig fast där, vilket är det stora målet.

Har du pratat något med Patrik Allvin om just din framtid?

– Inte speciellt mycket. Det han sagt är att jag ska kriga på och sedan får vi se vad som händer.

Men några tankar på att byta lag för att få mer speltid har inte Skogsbo-sonen haft.

– Nej, faktiskt inte. Jag har bara tänkt på att göra mitt bästa hela tiden och sedan få se vad som händer.

Två personer som har betytt mycket för Nils Åman i Vancouver är bröderna Daniel och Henrik Sedin.

– Riktigt mycket faktiskt. Dom har gett mig otroligt mycket tips och är i stort sett med på varje träningspass vi har och hjälper oss. Båda har varit otroligt bra och schysta, men framför allt en otrolig hjälp för mig, avslutar Nils Åman.