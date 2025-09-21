När Per Kenttä klev in i Björklöven 2019 var det för att ta klubben till SHL.

Nu, efter sex års misslyckande (?), förklarar sportchefen vad som blir annorlunda denna gång.

– Klubben visar varje år att vi får förutsättningarna och möjligheten att göra det, säger 44-åringen till hockeysverige.se.

Per Kenttä på Hockeyallsvenskans upptaktsträff. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Per Kenttä klev in i Björklövens organisation 2019. Det för att som sportchef ta upp Björklöven till SHL. Men så här långt har det ”bara” blivit kval och finaler uppåt som bäst. Säsongen 2025/26 blir alltså hans sjunde och frågan är om det sker nu att Björklöven får SHL-status?



– Det är en komplex fråga som kräver ett långt svar säger Per Kenttä med ett leende då hockeysverige.se undrar hur han ser på Björklövens utveckling som klubb under hans sex år i föreningen.

– Jag tycker att vi har blivit större, men förhoppningsvis också blivit smartare och lärt oss någonting av senaste säsongerna. Vi har alltid varit en klubb som satsar och jag gillar den tuffa målsättningen vi har. Att vi varje år ska försöka ta steget upp.

– Klubben visar också varje år att vi får förutsättningarna och möjligheten att göra det. Sedan är det upp till laget och oss i den sportsliga verksamheten att göra något bra av resurserna vi får.



Vad har fattats under åren du varit i klubben för att Björklöven ska ha lyckats ta steget upp?

– Vi har varit i tre finaler. Sedan är det små marginaler och det måste studsa med något år. Senaste två säsongerna tycker jag inte att vi varit tillräckligt bra för att nämnas i dom sammanhangen.

– Nu gäller det att ta oss tillbaka dit upp i toppen. Arbeta långsiktigt och metodiskt. Jag tycker att Umeå förtjänar ett SHL-lag. Jag tycker också att vi har förutsättningarna i klubben för att ta oss dit.



Kan du känna en frustration över att det inte under åren har blivit som du och klubben hade hoppats på?

– Frustration kände jag just när det inträffade, men nu har det vänts till en revanschlust och bränsle till att göra en bättre säsong.

– Det går inte att gråta över spilld mjölk utan det är bara att torka upp den, hoppa upp på hästen igen och sedan göra det bästa man kan av situationen.



Om du ser till årets trupp och jämför med den förra, i vad ligger den största skillnaden?

– Största förändringen är att Magnus Bogren kommer in. Förhoppningsvis kan han bygga en defensiv stabilitet.

– Vi vet att vi har offensiva verktygen. Sedan har värvat in lite andra typer på backsidan, Matt Cairns, Olli Vainio och Olle Eriksson Ek i mål, vilket jag hoppas kan ge oss en stabilare grund att stå på.

Per Kenttä och Björn Hellkvist inför 2024/25. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur låter din sammanfattning av förra säsongen?

– Det var väldigt svajigt. Vi började serien jättebra för att sedan gå in i någon sorts dvala som jag aldrig tyckte att vi hittade ett sätt att komma ur även om jag tycker att vi studsade upp och gjorde en bra kvartsfinalserie mot AIK.

– Vi hade inte marginalerna på vår sida. Sedan måste man förtjäna dom här marginalerna också. Det tyckte jag inte att vi gjorde och AIK vann kanske den där serien rättvist även om det var tajt. Svajigt skulle bli mitt ord som sammanfattning.

Sparkade nära vännen: ”Blir ett tryggare lag”

Under säsongen fick tränaren, Björn Hellkvist, lämna jobbet. Per Kenttä tycker också att det inledningsvis var positivt för laget.



– Just där och då tycker jag att det blev ett lyft för gruppen och vi presterade vår bästa hockey på länge när vi fick in Daniel (Rahimi) och Stefan (Öhman).

– I den aspekten tycker jag att vi fick ett lyft, men det ska inte behöva gå så långt att man gör sig av med en tränare för att gruppen och laget ska vakna. På så sätt var det väldigt tråkigt det som inträffade.



Du och Björn Hellkvist är nära vänner, hur var det att lämna beskedet till honom att han inte längre var önskvärd som tränare för Björklöven?

– Självklart var det ett tufft beslut. Jag gillar Björn både som person och framför allt som hockeytränare.

– Ibland fungerar det inte och då måste du ta beslut man inte heller är bekväm med. Så här i efterhand vet jag inte om vi hade kunnat göra något annat.



Är det framför allt defensiven du vill se att Magnus Bogren styr upp?

– Ja, så vi framför allt blir ett tryggare lag över hela banan. Som jag sa, offensiva verktygen har vi i truppen.

– Vi behöver strypa till det defensiva spelet. Även om vi skulle 10, 20 procent färre mål är vi ändå i toppen av gjorda mål i ligan. Om vi då kan lägga till den procenten i defensiva spelet tror jag att vi kommer vara i toppen.



Ett av Björklövens starkaste nyförvärv inför säsongen är Albin Lundin som närmast kommer från spel i Luleå och har över 260 SHL-matcher i ryggsäcken.



– Han är en spelare som både har offensiva verktygen och ska vara en stöttepelare för oss.

– Han behöver inte göra 55, 60 poäng som han gjort tidigare i Hockeyallsvenskan. Det gäller i stället att han är navet i vårt spel och kan bli den här fältherren vi kan lite på i byte efter byte.



Är defensiven nyckeln om ni ska bli ett topplag säsongen 2025/26?

– Ja, både den och målvaktsspelet. Sedan måste vi även ha offensiva nycklarna. Ha ett stark powerplay och matchvinnarna som kliver fram när matcherna står och väger.



I vilken serie spelar Björklöven säsongen 2026/27?

– Jag hoppas att vi spelar i SHL.