Jättehyllningen till ”Bäckis”: ”Han är bäst i världen”

Efter en tung säsong i Nordamerika är Axel Jonsson-Fjällby tillbaka i Sverige.

Nu berättar han om valet att skriva på för Brynäs – och återförenas med Nicklas Bäckström.

– Det känns som han alltid varit dominerande där borta, säger 27-åringen till hockeysverige.se.

Axel Jonsson-Fjällby och Nicklas Bäckström. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Efter sju säsonger i Nordamerika och totalt 99 NHL-matcher är Axel Jonsson-Fjällby tillbaka i SHL. Däremot blir det inte spel med Djurgården som han lämnade 2018 utan för hårt satsande Brynäs.



– Min första NHL-match var mot mitt gamla lag, Buffalo, där jag först hade varit i en vecka. Det var såklart stort att få chansen. Spelade inte jättemycket, kanske fem minuter, berättar Axel Jonsson-Fjällby för hockeysverige.se som också hyllar sin dåvarande och nuvarande lagkompis, Nicklas Bäckström.

– Det känns som han alltid varit dominerande där borta. Då fick jag se det på nära håll också, vilket var jäkligt kul.



Vad ser du som hans styrka på isen?

– Förutom att han är bäst i världen på att lägga passningar är han så otroligt stark på puck, stark med klubban och stabil. Det går inte riktigt att flytta på honom.

– Det här har jag också märkt nu på träningarna, om jag varit i närkamp med ”Bäckis”, att man inte flyttar på honom i onödan. Samma sak med hans klubba, att lyfta på den är inte det enklaste. Stabil.



Inför säsongen 2022/23 flyttade Axel Jonsson-Fjällby från USA och Washingtons organisation till Kanada och Winnipeg.



– Jag skulle inte säga att det blev någon stor kontrast. Det var ungefär det samma. I stan Winnipeg var det bara hockey medan det i Washington fanns så mycket annat. Nu var jag inte heller speciellt länge i just Washington.

– Fansmässigt i Washington var det fullsatt i princip varje hemmamatch, så hockeyintresset var stort där.

– I Winnipeg vet jag inte om det var fullsatt i varje match, men det var såklart ett stort intresse där också.

Vänder hem efter tuff säsong: ”Tärde mycket på psyket”

Förra säsongen blev det bara spel för honom i AHL för Manitoba. Det blev tolv mål och totalt 27 poäng på 65 matcher.



– En kämpig säsong både för mig och laget. Vi förlorade mycket och kom näst sist i ligan. Jag tycker inte alls att jag fick ut det jag ville. Samtidigt lär man sig och man ska ha lite motgångar också.



Vilka lärdomar tar du med dig från senaste säsongen?

– Säsongen tärde så mycket på psyket, men jag blev samtidigt starkare. Man lär sig att inte hänga allt för mycket läpp utanför isen, vilket är svårt. I alla fall för mig.

– Än hur mycket jag försökte tänka bort hockeyn var det svårt. Beroende på hur det går är det så man mår utanför.

Axel Jonsson-Fjällby i Washington-tröja. Foto: Ronnie Rönnkvist.

I mitten av maj meddelade Brynäs via sin hemsida att Axel Jonsson-Fjällby ansluter till laget.



– Jag pratade rätt mycket med (Johan) Alcén, men hade också lite zoom-surr med alla tränarna. Det kändes bra från början och jag tycker att hela spelidén i Brynäs passar mig samtidigt som dom verkade väldigt mån om mig.



Vad betyder det att få spela med Nicklas Bäckström och Johan Larsson igen?

– Larsson har jag inte riktigt spelat med. När han kom till Washington blev jag petad av honom, skrattar Jonsson-Fjällby och fortsätter:

– Han kom vid trejd deadline i mars. (Christian) Djoos och jag har spelat tillsammans i Hersey en säsong. (Michal) Kempný har jag också spelat lite med, så vi är några som alla varit i Washingtons organisation. Axel Andersson känner jag också innan…

– Det är några ansikten jag känner sedan tidigare vilket det är skönt och en trygghet.

En omställning till stor rink: ”Lite annorlunda”

Hur har första tiden varit i Brynäs?

– Jättebra. Vi har tränat på hårt och det är såklart jobbiga träningar och allt sådant, men det är ett annat lugn mot hur det brukar vara i början av säsongen med training camp där man försöker ta tröja och allt sådant.

– Det brukar då bli, tycker jag i alla fall, bli lite stressigt. Som sagt var, ett annat lugn här, vilket jag tycker gör att man presterar bättre.



Har det varit en tuff omställning till stora isarna?

– Lite tycker jag. Det är lite annorlunda. Vi har spelat sex matcher och det blir bättre för varje match. Jag har kommit in i det mer och mer. Dessutom har jag spelat på stor is förut så det kommer gå fort att komma in i det.



Och att bo i Gävle?

– Jag trivs jättebra där. Det är lite närmare till familjen än vad jag hade i Winnipeg, säger Jonsson-Fjällby med ett leende och fortsätter:

– Både min och tjejens familj har också varit mycket uppe i Gävle och hälsat på, så det funkar väldigt bra.



Vad vill du tillföra Brynäs?

– Jag ska försöka att inte ändra på någonting utan vill komma in och bidra med mycket fart. Sedan vill jag såklart bidra med mål och allt sådant för hjälpa laget att vinna. Försöka spela mitt spel.



Vilka förväntningar ska vi ha på Brynäs den här säsongen?

– Det får man välja själv, men vi vet vad vi förväntar oss av oss själva, så vi ska leva upp till det.



Vad är då förväntningarna på er själva?

– Att vinna så mycket som möjligt. Att gå så långt som möjligt. Såklart också att vinna guld är målet.