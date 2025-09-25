Från stormakt till talangfabrik, och vidare till gjuten Hockeyettan-klubb.

Efter att Björn Jonasson (nästan) lagt skridskorna på hyllan berättar han nu om förhoppningarna och framtidsplanerna för sitt Huddinge IK. Detta i nya rollen som sportchef för Stockholmsklubben.

– Någonstans har det känts som ett misslyckande, såklart, säger 37-åringen om de senaste tre säsongernas missade kval.

Björn Jonasson framför Huddinge IK:s jubileumströja. Foto: Ronnie Rönnkvist.

HUDDINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Huddinge har varit en stormakt under många år inom hockeyn. Inte minst i Stockholmsområdet där man fostrat en rad storspelare. Men nu är det andra tider och laget har missat kval upp till Hockeyallsvenskan tre säsonger i rad.



– Jag skulle inte säga att Huddinge är en maktfaktor på så sätt idag. Vi har länge varit den så kallade talangfabriken och det har lite med fornstora dagar att göra. Att vi var en talangfabrik som slussade spelare vidare. Det ryktet finns kvar, berättar Huddinge nytillträdde sportchef, Björn Jonasson, då hockeysverige.se träffar honom för en intervju timmarna före han ska dra på sig skridskorna och spela match mot Vita Hästen i anrika Björkängshallen.

– Det är fortfarande många som kallar Huddinge för talangfabriken. Sedan föder inte vi fler talanger än andra klubbar runt om, det ska vi erkänna, men pratar man om talangfabriken är det Huddinge man tänker på.

– Klart att vi fortfarande är ett stort varumärke som jag tycker är väldigt viktigt att hålla kvar vid och göra det så bra som möjligt därifrån. Att vi skulle vara ledande som hockeyn ser ut idag och framför allt i Stockholmsområdet… Det finns det klubbar som ligger längre fram där.



Du som varit länge i klubben, vad tror du är anledningen till att klubben fallit tillbaka på det sätt man gjort?

– Jag vet inte, men det går lite upp och ner. Vi har inte tagit steget tillbaka till Hockeyallsvenskan utan harvat i Hockeyettan under snart 15 år.

– Nu är vi en gjuten Hockeyettan-klubb. För varje år som går gjuts man in där ännu mer. Tittar vi runt om så har klubbar mer ekonomiska medel att satsa än vad dom hade förut. För vår del har det blivit lite tvärt om. Att andra klubbar suger ur sponsorerna vi haft tidigare och sådana saker.

– Nu är Djurgården i SHL och AIK i Hockeyallsvenskan. Det kanske är roligare att se dom på TV än att komma hit för att se Huddinge på samma sätt som man gjorde tidigare och är synd.

– Om vi varit som på mindre orter, att man är bygdens lag, då sluter alla upp och är på matcherna, vilket är en jättestor skillnad mot hur det är här i Stockholm.

Därför tog Jonasson rollen: ”Känts som ett misslyckande”

Ryktet säger att du är en otrolig vinnarskalle och som är väldigt seriös i allt du gör, hur har känslorna då varit hos dig senaste tre säsongerna då Huddinge missat att ta sig till kval?

– Det har varit tufft, väldigt tufft. Någonstans har det känts som ett misslyckande, såklart.

– Jag vill vara i ett lag, vinna alla matcher och göra mitt bästa. Kunna bidra till att laget vinner matcher. För min del har det blivit att jag även fått vara med och se över organisationen och såklart varit en pappa i laget. Jag har fått vara där för att stärka upp saker, vilket jag inte behövt koncentrera mig på tidigare.

– Klart att Huddinge ska vara ett topplag i ettan, vilket vi varit alla år tidigare. Tre senaste säsongerna har vi gjort väldigt dåligt så det är absolut en nedåtgående trend. Det är lite säsong till säsong man måste titta. Inför varje säsong har vi väldigt goda förutsättningar att nå slutspel oavsett hur stor budget och sådana saker vi har. I Hockeyettan är det så många andra faktorer som spelar in om ett lag ska gå långt eller inte.

– Gör man en dålig säsong är det bara att bygga nytt och ha en revanschlusta. Det är vad jag har haft varje år och är också anledningen till att jag har haft så svårt att lägga av.

– Hade vi gått upp skulle det varit väldigt enkelt att tacka för mig eftersom jag då fullföljt mitt uppdrag efter att ha fullbordat det jag bidragit till senaste tre säsongerna.



Vad tror du det betyder för Huddinge att spelare så som Linus Klasen, Dick Axelsson, Jhonas Enroth, Jeremy Boyce-Rotevall med flera har sina rötter i klubben?

– Det är jätteviktigt, såklart, eftersom det syns att dom är från Huddinge på ett eller annat sätt. Folk vet att det är huddinge-killar. Hade vi inte haft spelarna som är aktiva idag och varit i Huddinge, inte någon alls i högre ligorna, då tror jag vi hade suddats ut ännu mer än vad vi gjort.

– Klart att vi är otroligt stolta att ha spelare runt om i Hockeyallsvenskan, SHL och NHL. Det är så det ska vara.

Linus Klasen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad fick dig att tacka ja till rollen som sportchef?

– Jag fick en förfrågan, men sa direkt att det inte kommer fungera eftersom jag inte har tiden. Jag visste inte då om jag lagt av med hockey, jag tränar Team 15, är fotbollstränare, har en dotter, familj och älskar att själv träna.

– Vi tog ett nytt möte. ”Vi står kvar med att du är enda som kan ta det här som läget är just nu.” Det är knappt något betalt och tiden jag skulle lägga ner var 20 procent kontra 100. Jag funderade lite, men tacka nej igen.

– Det var ett styrelsemöte eller liknande på en onsdag och då behövde det här vara klart. Då tog man in mig igen och frågade exakt samma sak. ”Du har själv sagt att du vill vara med och hjälpa till i klubben och det här är det här vi behöver hjälp med”

– Jag hade funderat på det lite innan och tänkte att om dom lägger fram samma förslag igen så har jag inget val. ”Jag måste ta det för klubben hittar ingen annan som kan göra det för en kaffepeng”.

– Det blev att jag antog utmaningen, satte lite direktiv och krav tillbaka. Jag behövde assistans och sa att vilka punkter i en sportchefsroll jag kunde axla och ta hand om.

Då kan Huddinge slåss om en plats i Hockeyallsvenskan

Vad vill du åstadkomma på kort sikt?

– Få tillbaka lite av det vi hade förut. När jag spelade mina första år spelade det ingen roll om vi låg under med 2-0 eller 3-1 inför tredje perioden. Alla var lugna och visste att vi skulle vinna den här matchen. Det satt i väggarna. Över lag gjorde vi kanske en medioker match, men vi vann ändå dom matcherna.

– Vi vann matcherna här hemma och det fanns en vinnarkultur. Den tycker jag har suddats ut, vilket har mycket med den nya generationen att göra. Spelare som inte tävlar på samma sätt som jag och mina lagspelare gjorde när jag började i Huddinge.

– Det är någonting där som jag vill få fram igen. Även då få ut det i juniorlagen. Jag vill att det ska finnas en naturlig trappa från U16 upp till A-laget så man är förberedd för att ta sig upp under säsong eller när säsongen är slut och att behålla spelare i klubben. Jag skulle säga att det är både mitt kortsiktiga och långsiktiga mål.

– Jag tror det är viktigt att folk som är här vet att man gör det bra kommer få chansen högre upp. Men också ha höga krav på sig. När du är 16 år börjar elitsatsningen och att du då bestämmer om du vill eller inte vill bli något.

Björn Jonasson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Du säger att man inte tävlar på samma sätt idag som när du själv växte upp, kan du utveckla hur du menar där?

– Jag tror och vet att folk idag ger upp lite för lätt. Kommer det en motgång är det väldigt lätt att skylla på andra och man biter inte i äpplet. ”Skit samma, jag kan hitta på något annat att göra”.

– För mig och många andra spelare föder motgångar energi. Det är vad jag tycker saknas väldigt mycket idag. Det gäller inte bara hockeyspelare utan allmänt i den nya generationen. Då menar jag att det är så även i arbetslivet och runt om. Då blir det ännu svårare att applicera det i Huddinge Hockey och få hit rätt profiler och så vidare.



När tror du Huddinge kan vara med och slåss om en plats i Hockeyallsvenskan igen?

– Det är en långsiktig plan såklart. Organisationsmässigt har vi bantat väldigt mycket. Vi har också haft högre utgifter än inkomster. Alla som jobbar vet att det inte fungerar i längden.

– Framför allt har vi fått börja om där för att få en stadig grund att stå på. När vi fått en stadig grund måste vi ha rätt organisation och sådana saker.

– Att vi ska ta steget upp ser jag som att det ligger några år fram. Men att vara med där uppe och fajtas ser jag att vi ska vara redan den här säsongen. Annars hade jag inte hållit på med det här. Jag har alltid haft ambitionen att vara bäst.

– Sedan vet jag att vi har en längre väg andra klubbar som har bättre förutsättningar. Det minsta vi kan göra är att försöka, vilket vi kommer göra.



Nu lämnar Fredrik Mälberg tränarjobbet. In kommer i stället Mikael Österblom. Vilka är dina förväntningar på tränarbytet?

– Micke är en väldigt bra människokännare och får ihop grupper väldigt bra. Vi har suttit ner, bollat idéer, förutsättningar, olika upplägg och kommit fram till en väldigt bra plan där båda är ense.

– Som det ser ut just nu har vi tränat på otroligt hårt. Micke har kanske haft ryktet att det är lite slappare och sådana saker, men där har både han och jag varit ganska tydliga med att det inte kommer funka här. Det kommer vara hårt, men bra träning.

– Framför allt är att få ihop grupper hans största styrka. Det tror jag också passar laget vi har idag ganska bra. Micke får ta med sig det han är bra på och lägga till den prägeln som jag vill ha på ett Hockeyettanlag utifrån erfarenheten jag har från alla år jag haft i Hockeyettan. Hitta en matchning. Där tycker jag att vi har ett bra samarbete än så länge.

Björn Jonason för Huddinge 2021. Foto: Bildbyrån/Andreas L. Eriksson.

Spelande sportchef: ”Finns en position för mig”

Hur tänker du kring nya seriesystemet?

– Kostnadsmässigt är det inte ett jättebra upplägg för småklubbar. Det sagt utifrån ekonomiska termer.

– Men så klart är det roligt. En jätterolig serie och jag önskar att jag själv skulle få spela den från start. Många sportchefer säger att sista poängen kommer bli viktiga, men jag tror att det kommer finnas lag som blir tidigt avhängda ändå och spela betydelselösa matcher.

– Över lag tycker jag att det är en rolig tanke och jag märker från möten jag har från andra sportchefer att det är lika syn på hur en proffsliga i Hockeyettan ska se ut. Jag hör helt klart att det är olika förutsättningar.

– Jag vet inte om det på sikt är så att man ska banta ligan och sådana saker. Då kanske det här är bra. En rolig serie är det i alla fall.



Det är snart match mot Vita Hästen där du kommer vara med. Innebär det att du kommer spela hela säsongen?

– Det här blev ett väldigt hastigt beslut. Jag har gjort en träning innan. Min tanke då var inte att spela idag (läs: onsdag).

– Ledarstaben tyckte väl att det var tillräckligt godkänt för att vara med och spela. Vi får se vad som händer framöver. Idag har vi tolv forwards i truppen. Det är egentligen en för lite, så det finns en position för mig.

– Samtidigt vill jag inte stoppa vägar för våra juniorspelare. Dom behöver också få chansen att slå sig in i A-lag. Tar dom inte chansen får vi se över andra alternativ. Hade jag fått välja helt själv så hade jag absolut spelat hela säsongen från och med nu, avslutar Björn Jonasson med ett leende.

Huddinge mot Vita Hästen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Source: Huddinge IK @ Elite Prospects