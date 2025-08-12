Småkronornas succékedja: ”Har riktigt kul på isen”

Småkronorna besegrade Tyskland med 10–0 i premiären av Hlinka Gretzky Cup. Detta efter sju poäng av succékedjan med Bosse Meijer, Elton Hermansson och Oscar Holmertz.

— Det är alltid skönt att starta turneringen på det sättet, och kul att se att så många får vara med och bidra. Det ger oss bra energi inför fortsättningen, säger Frölundas talang Bosse Meijer.

Bosse Meijer bildar kedja med Elton Hermansson och Oscar Holmertz.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagseftermiddagen väntar USA, ett motstånd som blir betydligt tuffare än Tyskland. Samtidigt finns mycket positivt från premiären som Bosse Meijer och Småkronorna kan ta med sig vidare i turneringen.

— Jag tycker vi gör en bra insats. Vi jobbar på hela vägen, håller uppe tempot och får verkligen i gång produktionen framåt, säger Bosse Meijer.

”Ska inte stirra oss blinda på vad de gör”

Så här säger Bosse Meijer om vad som fungerade bra mot Tyskland och vad laget kan ta med sig in i matcherna mot USA och Slovakien.

— Vi kan absolut ta med oss det vi gör bra offensivt; hur vi attackerar, hittar passningarna och skapar chanser. Samtidigt vet vi att det kommer bli annorlunda spel mot lag som USA och Slovakien, där det är högre tempo och tajtare ytor. Men de bra bitarna vi visar här ska vi bygga vidare på, säger Bosse Meijer.

Är det något särskilt ni måste tänka på mot USA?

— Det blir mer kamp framför mål och mindre tid med pucken. Vi ska inte stirra oss blinda på vad de gör, utan spela vårt eget spel. Vi vet att vi är ett bra lag och håller vi uppe farten så kan vi ta ledningen och styra matchen. Det gäller att våga spela som vi vill och inte börja tveka, säger Meijer.

Sju poäng av kedjan i premiären

Meijer spelade tillsammans med MoDo:s Elton Hermansson och Linköpings Oscar Holmertz i premiären. Kedjan stod för fyra mål och sju poäng, och samarbetet såg dessutom bra ut i powerplay. Trots att spelet såg prickfritt ut från läktarplats finns det ändå detaljer som Meijer vill slipa på.

— Det kändes bra. Vi fick till ett fint passningsspel och skapade mycket, även om det blev lite stolpe ut ibland. Det är kanske bra att det händer nu, så vi hinner justera. Vi hittar varandra bra, har riktigt kul på isen och då kommer ofta prestationerna också, säger Bosse Meijer

Närmast väntar USA kl. 15.30 på tisdagseftermiddagen. Imorgon (onsdag) väntar hemmanationen Slovakien i Trencin. Trots det tuffa motståndet som nu väntar ligger målsättningen med Hlinka Gretzky Cup fast för Bosse Meijer och Småkronorna.

— Målet är att vinna helt enkelt. Alla i laget har samma inställning. Vi vet vad som krävs för att ta hem guldet och vi är redo att göra jobbet, säger Frölundas Bosse Meijer.