Trots starka prestationer i AHL utblev NHL-chanserna i Dallas.

Flytten till New York Islanders organisation förstördes därefter av skada.

Nu är Fredrik Karlström hemma i Sverige för att ta ett omtag.

– Överlag känns det lite bitterljuvt, säger han till Hockeysverige.se.

Fredrik Karlström är tillbaka i SHL efter några utmanande AHL-år.

Foto: Alamy & Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Fredrik Karlström är tillbaka i SHL efter fyra år i Nordamerika, där de tre första spenderades i Dallas Stars organisation innan han skrev på för New York Islanders inför förra säsongen.

27-åringen sammanfattar åren på andra sidan Atlanten som utvecklande både som människa och hockeyspelare, även om NHL-chanserna uteblev under hans två sista år i Nordamerika. Totalt blev det åtta NHL-matcher, samtliga med Dallas, på fyra år för Karlström.

– Första året blev ett litet acklimatiseringsår, där jag fick komma upp i NHL på slutet av säsongen och gjorde det bra. År två kommer jag över och gör ett bra träningsläger, men blir ändå nedskickad till AHL. Jag fick komma upp och spela några NHL-matcher, där det återigen gick bra, men Dallas hade ett grymt lag under alla år jag var där. Under mitt tredje år gör jag mitt bästa år i AHL, men fick ändå ingen chans i NHL. Vi hade hela AHL:s MVP i vårt lag i Texas (Mavrik Bourque), men inte heller han fick någon vidare chans – så det var väl rätt talande, säger Fredrik Karlström till Hockeysverige.se.

Efter att NHL-chanserna uteblivit under sitt sista år i Dallas valde Karlström att skriva på för New York Islanders. Även där blev det uteslutande AHL-spel innan en jobbig knäskada satte stopp för spel under den resterande delen av säsongen.

– Jag ville testa en ny organisation och då kändes Islanders intressanta. Där blev det 25 matcher innan jag skadade knät och blev borta resterande delen av säsongen. Överlag känns det lite bitterljuvt, men jag är väldigt glad att vara hemma i Linköping, säger Karlström.

Hyllar läktarkulturen i SHL

När SHL spelade sin premiäromgång under lördagen var det inför fullsatta läktare på samtliga sju arenor och i Göteborg fick Fredrik Karlström spela inför 12 044 åskådare när hans Linköping förlorade med uddamålet mot Frölunda med 1–2.

Den typen av publiksiffra och läktartryck har Karlström inte varit bortskämd med de senaste åren. Under sin sista säsong i Nordamerika spelade den 27-årige centern i snitt inför 3 665 åskådare på Bridgeport Islanders hemmamatcher.

– Jag har följt ligan när jag varit där borta och hajpen utifrån, på läktarna, har man saknat otroligt mycket. Nu när jag är tillbaka är det riktigt kul att få uppleva igen. Hajpen kring SHL blir bara större för varje år som går, så det är kul att få vara en del av det, säger Karlström.

Det är inte samma sak i AHL, eller?

– Verkligen inte. Läktarkulturen där borta går inte att jämföra med hur den är här. Här är det stundtals magiskt.

Det var glest på läktarna under Karlströms tid i Bridgeport.

Foto: Rusty Jones/Cal Sport Media/Alamy

Erkänner: ”Tog steget lite för tidigt”

27-åringen får uppleva SHL-hajpen tillbaka i Linköping, där han spelade mellan 2017 och 2019 utan att göra något större avtryck. I stället var det en flytt till Växjö som krävdes för att Karlström skulle få sitt genombrott.

– Jag tog steget till Linköping lite för tidigt. Med facit i hand borde jag ha varit kvar i AIK i ett år till, då jag satt mycket på bänken i Linköping. Jag älskade dock staden under min tid här och vad vi nu har på gång är jag väldigt intresserad av.

Karlström kommer till ett Linköping som genomgått ett ansiktslyft inför den kommande säsongen. Sportchefen Peter Jakobsson har jobbat aktivt för att förstärka laget och plockat in namnkunniga spelare som Karlström, Theodor Lennström, David Bernhardt och Jakub Vrána för att lyfta laget från fjolårets tolfteplats.

– Det är ett intressant lagbygge. Vi har mycket spets och många spelare som kan göra bra grejer. Det gäller att komma ihop som grupp så snabbt som möjligt, både på och utanför isen, så att alla drar åt samma håll. Sedan får vi nog ha lite tålamod. Vi har en helt ny ledarstab, men vi har kompetent folk på alla positioner och jag ser bara positivt på allt.

Fredrik Karlström, Jakub Vrána och Theodor Lennström är tre av LHC:s spetsvärvningar inför säsongen.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Har höga förväntningar på sig själv

Fredrik Karlström är en av spelarna som går in i säsongen med höga förväntningar på sig. I premiären mot Frölunda blev han Linköpings enda målskytt och förhoppningen är att 27-åringen bara ska bli bättre ju längre säsongen går.

– Jag har höga förväntningar på mig själv. Det är något som jag alltid har haft. Jag vill bidra med mitt tvåvägsspel och vara en ledande spelare både på och utanför isen. Sedan vill jag ta steg varje dag och bli bättre. Jag har ju en jobbig skada bakom mig, så förhoppningsvis ska jag kunna komma tillbaka och vara som bäst i slutet av säsongen.

Vad kommer det att krävas för att Linköping ska kunna lämna ingenmansland och i stället kunna blicka uppåt i tabellen?

– Alla behöver köpa in i den roll som vi blir tilldelade och att vi drar åt samma håll. Det är upp till spelarna och ledarna att vi lyckas med det. Det kommer att bli den stora nyckeln för oss i vinter.