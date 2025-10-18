Moritz Seider kom till SHL och Rögle under covid-säsongen 2020/21 och var en av ligans bästa backar. Den utvecklingen har fortsatt spikrakt uppåt sedan han klev in i NHL med Detroit Red Wings. I skymundan av de stora backnamnen i ligan har 24-åringen blivit en av de mest pålitliga försvarsspelarna i världen. I en intervju med Scott Maxwell berättar han om:

Hur han hanterar NHL:s tuffaste backminuter.

Samarbetet med de svenska backarna.

Sin favorit bland alla backkollegor.

Förhoppningarna om en tysk skräll inför OS.

Moritz Seider har fortsatt att utvecklas till en toppback i NHL efter den framgångsrika sejouren i Rögle. Foto: Imagn Images & Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Moritz Seiders första säsonger i NHL har varit ett elddop.

Efter sin storartade succé med Rögle 2020/21, då han hjälpte laget hela vägen till SM-final mot Växjö och fick Elite Prospects Award som ligans bästa junior, har han fortsatt att leverera i NHL.

Detroit Red Wings-backen tog hockeyvärlden med storm under sin rookiesäsong 2021/22, då han gjorde sju mål och totalt 50 poäng på 82 matcher. Hans prestation gjorde honom till ett självklart val för Calder Memorial Trophy som ligans bästa nykomling – han fick 170 av 195 möjliga förstaplatser i omröstningen. Han är en av endast fyra backar under de senaste femton åren som har vunnit priset, och den första Red Wings-spelaren i den moderna eran efter Original Six att göra det.

Det var inte bara hans offensiva spel som vann röstarnas förtroende. Redan under sin första säsong visade Seider tecken på ett stabilt tvåvägsspel. Hans defensiva spel var inte felfritt, men han uppträdde med ett lugn och en mognad som är sällsynt för en 20-åring – särskilt på en position där spelare ofta behöver flera år för att nå den nivån.

Moritz Seider gick rakt in i NHL med Detroit Red Wings

Men det mest imponerande med Seiders rookiesäsong var hur snabbt han fick tunga uppdrag mot motståndarnas bästa spelare. Enligt Evolving Hockeys statistik över motståndskvalitet mötte Seider i genomsnitt spelare med ett justerat förväntat mål-plusminus per 60 minuter på +0,03 (delad femteplats bland backar som spelade minst 1 000 minuter den säsongen), samt ett ”goals above replacement”-plusminus per 60 på +0,23 (delad förstaplats).

Seider var redan en anomali i hur snabbt han tog sig upp genom leden i en Red Wings-organisation som traditionellt låtit sina mest lovande talanger utvecklas i AHL med Grand Rapids Griffins innan de får chansen i NHL. Men Seider nöjde sig inte bara med att ta plats i NHL – han vann snabbt förtroendet hos dåvarande huvudtränaren Jeff Blashill och fick redan då rollen som lagets försteback.

– Jag vill alltid vara där ute, säger Seider. Jag vill alltid möta tuffast möjliga motstånd och göra det svårt för dem.

– Det är den bästa känslan i världen när du vet att du bidragit med något som förhoppningsvis hjälper laget att vinna och gör livet surt för motståndarnas bästa kedja.

Sedan dess har den rollen fortsatt – Seider får i princip alltid möta motståndarnas toppspelare från första bytet i varje match. I början av karriären påverkade det hans poängproduktion och totala prestation på isen, vilket fick vissa att oroa sig för att hans utveckling skulle hämmas. Men förra säsongen hittade han tillbaka till sitt bästa spel och befäste sin roll som lagets försteback – även om Detroit fortsatt hade defensiva problem.

Säsong QoC RAPM xG+/- per 60 QoC GARx/- per 60 Poäng 5v5 xG-andel 2021/22 0,03 (delad 5:a) 0,23 (delad 1:a) 50 (delad 19:e) 46,72 % (113:e) 2022/23 0,037 (delad 4:a) 0,22 (delad 2:a) 42 (delad 27:e) 46,37 % (118:e) 2023/24 0,037 (delad 3:a) 0,23 (delad 1:a) 42 (delad 32:a) 43,26 % (135:e) 2024/25 0,033 (delad 8:a) 0,21 (delad 5:a) 46 (18:e) 50,14 % (79:e)

Siffrorna i parentes visar Seiders ligaplacering bland backar med minst 1 000 spelade minuter.

Seider: ”Vinn ditt byte”

Men Seider välkomnar utmaningen med öppna armar, även om han inte alltid lyckas fullt ut.

– Du vill vara där ute mot det bästa motståndet – det är ju precis det du tränar för under sommaren, säger han.

– Du hoppas att det ska löna sig och att du blir en spelare som tränaren litar på. Du kommer inte vara perfekt varje kväll, det vet alla. Men det handlar om att gång på gång försöka göra rätt sak. Det är vad jag försöker göra. Du vill alltid sträva efter perfektion.

– En bråkdels sekund av ouppmärksamhet, och pucken kan vara i eget nät. Det är den inställningen vi pratar om – att sträva efter perfektion. Om du inte är redo från start, då får du betala för det.

Det är logiskt att både Seider och Red Wings vill se honom i en så tuff roll. Han är en högerfattad, skicklig, skridskostark och spelförande back som läser spelet på isen lika bra som någon annan. I egen zon balanserar han förmågan att markera sin man med att stötta den som jagar pucken. När pucken väl hamnar på hans klubba visar han inget tecken på panik, utan flyttar spelet lugnt och metodiskt upp i banan. I offensiv zon verkar han alltid vara på rätt plats när en lös puck behöver återerövras, och när han väl har den under kontroll kan han få motståndarna att se ut som amatörer.

Seider är nästan precis det man vill ha i en toppback, så det är naturligt att Detroit använder honom så mycket som möjligt mot motståndarnas bästa spelare. Hans spelsinne och skicklighet gjorde att han tidigt kunde ta den rollen, vilket i sin tur gjort anpassningen till tuff konkurrens betydligt lättare.

– Jag skulle inte säga att man tänker på något annat än bara ”vinn ditt byte”, säger Seider.

– Om du säger att du inte märker skillnaden mellan en fjärdekedja och Connor McDavids kedja, då ljuger du nog för dig själv – men i grunden är det samma inställning.

– Du vill vara stabil defensivt och flytta upp pucken till forwards. Du följer med i offensiven när läget kommer, men det handlar först och främst om att ta hand om egen zon. Sedan kommer chanserna av sig själva.

Moritz Seider är omgiven av svenskar i Detroit. Foto: Rick Osentoski-USA TODAY Sports

Seider ger de svenska backarna enklare minuter

Att Seider tar de tunga matchningarna gynnar också Red Wings eftersom det gör det lättare att fasa in yngre backar som Simon Edvinsson, Albert Johansson och Axel Sandin Pellikka. När Seider själv möter toppspelarna får de yngre försvararna mer utrymme att göra misstag och växa i sin roll. Bara några år efter sin egen rookiesäsong vet Seider väl hur man balanserar utveckling med att bidra till lagets framgång.

– Ta dina risker. Lär dig. Det är en mental utmaning, inte bara fysisk, säger Seider.

– Du reser till nya städer hela tiden, du hittar inte direkt överallt. Du vill göra ett bra intryck på träning, så du stannar ute längre, jobbar hårt. Men det handlar också om att vara redo till match. Ibland tappar unga spelare fokus där – de fokuserar mer på träningen än på att vara pigga till matchen. Det är något jag själv har lärt mig, och förhoppningsvis kan jag föra det vidare till dem.

Det upplägget har hittills fungerat. Förra säsongen tog Edvinsson ett stort steg och framstod som en framtida nyckelspelare på Detroits blålinje, med en 5 mot 5 xGF%-siffra som låg +1,61 procentenheter bättre än lagkamraternas samt 8,4 ”goals above replacement”. Johansson hade det tuffare med -3,35 % 5v5 xGF% relativt laget och -1,3 GAR, men han fick spela mindre avgörande minuter och har redan visat framsteg i år med +7,59 % 5v5 xGF% relativt genom tre matcher.

Sandin Pellikka har i sin tur passat bra tillsammans med Edvinsson den här säsongen, med 46,05 % i 5v5 xGF% på de tre färsta matcher mot Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs, där de till stor del undvikit att möta Nick Suzukis och Auston Matthews kedjor. I den första bortamatchen mot Toronto blev matchningen dock tuffare, men Seider känner fullt förtroende för sina lagkamrater.

– Om jag kan frigöra dem lite, så är det toppen, säger Seider.

– Men jag tycker alla tre kan kliva fram och spela mot topplinorna också. Jag är bara tacksam och glad att få ta det ansvaret och göra det bästa av det – förhoppningsvis hjälpa laget att vinna på det sättet.

Ständigt nya backpartners

Seider har dessutom klarat av den rollen trots att han haft olika backpartner nästan varje säsong. Under sin rookiesäsong spelade han 48,1 procent av sina byten med Danny Dekeyser. Säsongen därpå delade han tiden mellan Jake Walman (48,3 %) och Ben Chiarot (41,2 %). Först 2023/24 fick han en mer stabil partner i Walman (60,1 %), men efter att Walman trejdades sommaren 2024 har det mest varit Chiarot (57,6 % förra säsongen, 77,4 % i år), även om Seider också fått en del tid med Simon Edvinsson (32,6 %) den här säsongen.

– Jag gillar att spela med Simon, jag gillar att spela med Benny (Chiarot), menar Seider.

– Det känns som att jag haft en ny partner varje säsong hittills, men det stör mig inte.

Men hans favoritpartner hittills i karriären? Nick Leddy – som han bara spelade 253 minuter och 24 sekunder med under rookiesäsongen innan Leddy trejdades till St. Louis Blues 2022. Det handlade dock mindre om spelstil och mer om deras relation utanför isen.

– Nick bodde precis mittemot mig, så vi körde till hallen tillsammans varje dag och gjorde allt ihop, säger Seider.

– Han var min första backpartner i ligan, och det kommer alltid vara lite speciellt.

Efter att ha spelat VM i våras kan Moritz Seider se fram emot ett OS med Tyskland i februari. Foto: REUTERS/David W Cerny

Moritz Seider vill skrälla med Tyskland i OS

Seiders roll i Red Wings kommer också att bli en utmärkt förberedelse inför OS. Tyskland väntas ställa upp med sitt starkaste lag någonsin, lett av Seider, Leon Draisaitl och Tim Stützle, men laget kommer ändå att ses som en underdog – särskilt med USA i samma grupp. Med Danmark och Lettland som övriga motståndare finns dock goda chanser för tyskarna att överraska, och Seider väntas få uppdraget att stänga ner stjärnor som Matthews, bröderna Tkachuk, Jack Eichel och Nikolaj Ehlers.

– Under de senaste världsmästerskapen har vi redan vuxit in i rollen att spela stora minuter mot topplinorna, sade Seider.

– Ett lag som USA eller Kanada ser ju alltid annorlunda ut i ett VM jämfört med vårt, så det är alltid en fantastisk utmaning. Det vore ett perfekt tillfälle att se var man står – att möta ett helt lag fullt av superstjärnor. Jag ser redan fram emot den uppgiften.

Det är svårt att tro att många ansåg att Red Wings chansade när de valde Seider som sjätte spelare totalt i draften 2019. Sex år senare kanske han inte har de mest iögonfallande poängsiffrorna, men han har bevisat att Steve Yzermans beslut var helt rätt. Seider har etablerat sig som en trygg och pålitlig hörnsten på Detroits blålinje för många år framöver.

Alla avancerade statistikvärden är hämtade från Evolving Hockey, förutom de relativa siffrorna som kommer från Natural Stat Trick.

