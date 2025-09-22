En av anledningarna till en tuff start för HV71 kan vara att powerplay-siffrorna sjunkit kraftigt.



Henrik Borgström och André Petersson spelar inte i klubben längre.



Inför säsongen berättade tränare Anton Blomqvist för Hockeysverige hur man tänker kring den viktiga spelformen.

HV71 och Anton Blomqvist har förlorat André Petersson och Henrik Borgström.

Foto: Bildbyrån

OBS! Intervjun genomfördes innan pucken släpptes i SHL:s premiäromgång.

När Hockeysverige under upptaktsträffen träffade HV71:s tränare Anton Blomqvist var powerplay ett ämne som mycket handlade om.

Hur ska HV71 kunna matcha förra årets succésiffror? Då var HV71 näst bäst i hela serien i numerärt överläge. Mål i 27.74% av tillfällena i powerplay var bara sämre än Frölundas notering på 28.86%.

På fyra omgångar har man gjort två mål i powerplay på 14 försök, vilket ger en utdelning på 14.29%. Bara två lag, Malmö och Leksand, ligger lägre. Det är tidigt än, men det kan vara en anledning till oro.

”Svårt att ersätta honom”

Speciellt när Henrik Borgström nu inte längre hör till klubben.

Något Anton Blomqvist också reflekterade över inför säsongen.

– Jag tror att det är svårt att ersätta honom rakt av. Det tror jag inte man gör, för jag tycker att han är en av de absolut bästa i Europa i just den positionen. Men vi får bygga lite annorlunda, säger han och fortsätter.

– Jag tycker vi har fått in kvalitet på lite olika spelare i det avseendet. Jag tycker Aleksi Heponiemi har gjort det bra i powerplay under försäsongen och även Martin Johnsen. Så jag tycker vi har värvat och ersatt till viss del. Men just att ersätta Borgström rakt av, det tror jag blir svårt.

Lyfter löftet: ”Inget snack”

HV71:s plan verkar vara att bygga bredare, så att fler spelare bidrar i powerplay.

– Vi har ju tappat ganska mycket spets i Borgström och André (Petersson) framförallt. Men jag tror vi kommer vara lite bredare i 5v5 och även så i powerplay. Vi kommer försöka ha två formationer som fungerar ganska bra förhoppningsvis. Och sen så blir det lite vilket som är hetast för dagen som spelar.

Hugo Pettersson, 20, har ett skott som sticker ut.

Foto: Bildbyrån

Hugo Pettersson har ”bara” spelat 14 minuter över två matcher i början av seriespelet. Men när Hockeysverige träffade ”Blomman” så hade 20-åringen gjort två mål i PP under försäsongen. Forwarden med ett skott som sticker ut är alltså en möjlig joker för HV71 i powerplay-spelet, med andra ord.

– Ja, han har ett bra skott och har gjort det bra. det gäller att få ut en helhet från honom även fem mot fem. Han gjorde två mål i powerplay under försäsongen, men vi får se hur det blir nu. Det är inget snack om att han är en ”coming man” för oss.