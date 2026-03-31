Drivkraften bakom långa NHL-karriären – ett drömslut med sonen

Corey Perry har vunnit allt stort som går att vinna i sporten ishockey. Ändå ser han inget slut på karriären, snart 41 år gammal. Drivkraften: att få dela en Stanley Cup-seger med sin son.

– Det är något jag verkligen vill uppleva med honom – att få hålla bucklan och låta honom röra vid den. Det är därför jag fortfarande spelar, säger Perry om sin önskan att dela segerns sötma med åttaårige Griffin.

Sonen Griffin är det som driver Corey Perry att förlänga karriären varje år. Foto: Canadian Press/AP Photo/Alamy Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

18 år, nio månader och 14 dagar.

Så lång tid hade gått mellan ögonblicket då Corey Perry först lyfte Stanley Cup-bucklan och när han svarade i telefon från ett hotellrum i Edmonton förra veckan.

Perry, som fyller 41 i maj, är inne på sin 21:a NHL-säsong. Efter 50 matcher med Los Angeles Kings kontaktades han dagen före trade deadline den 6 mars och fick veta att Tampa Bay Lightning hade lagt ett bud. Kings frågade om han var villig att häva sin no-trade-klausul – och han tackade ja. För första gången i karriären blev den 40-årige Perry trejdad mitt under säsongen.

– Jag var glad att komma tillbaka (till Tampa), till omklädningsrummet, där jag känner de flesta spelarna, tränarna och ledarstaben, säger Perry, som tidigare spelat två säsonger i klubben och nådde Stanley Cup-finalen 2022.

– Det har varit en enkel omställning.

Den kanadensiske veteranen har snabbt gjort avtryck i Tampa. På 13 matcher står han för fyra mål, två assist och två slagsmål. Han avgjorde dessutom matchen i 3–2-segern mot Nashville Predators i söndags.

När han får frågan om något förändrats i Lightning sedan senast svarar han nej.

– Killarna har varit väldigt öppna och välkomnande. Det är ett enkelt omklädningsrum att kliva in i. Kulturen är fantastisk – och det syns på isen. Alla har roligt och alla håller ihop.

Corey Perry efter Stanley Cup-segern med Anaheim Ducks 2007. Foto: AP Photo/Dave Chidley,CP

Corey Perry ha tagit en ny roll

Perry tillbringade sina första 14 NHL-säsonger i Anaheim Ducks och spelade nära 1 000 grundseriematcher innan kontraktet köptes ut 2019. Vid 34 års ålder skrev han på för Dallas Stars – ett tydligt skifte i en redan meriterad karriär.

Han hade redan vunnit allt: Stanley Cup, Hart Trophy, Maurice ”Rocket” Richard Trophy, JVM-guld, VM-guld och två OS-guld.

– Ibland måste man anpassa sig till den nya NHL, till ett nytt lag och förändra sitt spel, säger han.

– Jag är bara Corey Perry – jag går ut och gör det jag gör. Jag spelar inte 20–25 minuter längre, men du kan spela 12–15 minuter och fortfarande vara effektiv.

Han accepterade rollen som en mer defensiv ytter och blev en viktig kugge i lagens bredd. Särskilt i slutspelet fortsatte han att leverera.

Veteranen som aldrig vill sluta

Under de senaste sex åren har Perry spelat 117 slutspelsmatcher – nästan hälften av hela sin slutspelskarriär – efter att ha fyllt 35.

Från att ha varit förstakedjespelare tillsammans med Ryan Getzlaf i Anaheim Ducks har han blivit den rutinerade veteranen som bidrar med energi, fysik och erfarenhet.

– Jag hade fantastiska lagkamrater när jag var yngre som lärde mig hur man är en bra lagkamrat och ledare, säger han.

– Man måste kunna anpassa sig när man kommer till ett nytt lag. Det är den jag är.

Corey Perry har spelat två raka Stanley Cup-finaler med Edmonton Oilers. Foto: Sergei Belski-Imagn Images



Sonen som driver honom vidare

Trots en lång och framgångsrik karriär har tanken på pension inte lockat.

– Jag älskar att vara i ishallen. Jag älskar att vara en del av ett lag – skratten, upp- och nedgångarna, allt, säger Perry.

– Jag vill bara spela.

Han skämtar om att någon en gång sagt att skridskorna måste skäras av honom innan han slutar – och att det kanske ligger något i det.

Men den verkliga drivkraften finns hemma.

Hans åttaårige son Griffin följer varje match, varje spelare och varje detalj.

– När man har en son som förstår allt och ser hur glad han är att vara en del av det här, då blir det speciellt, säger Perry.

Och till slut avslöjar han vad som verkligen håller honom kvar i NHL:

– Det är en sak som återstår: att få lyfta Stanley Cup och låta honom röra vid den, säger han med bruten röst.

– Det är därför jag fortfarande spelar. Det är något vi har pratat om länge.

– Det är vad allt handlar om – att se sina barn växa upp samtidigt som de får leva drömmen.

Source: Corey Perry @ Elite Prospects