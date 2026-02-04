Det svenska U17-landslaget inleder sin USA-resa med en 5–3-vinst mot Finland efter mål från bland annat Loui Karlsson och Wille Andersson Jöhnk.

Seger för U17-landslaget och Wille Andersson Jöhnk. Foto: Bildbyrån (montage).

09-landslaget, med förbundskapten Thomas Paananen i spetsen, har åkt till Plymouth, USA, för att spela en 5-nationsturneringen.

Sent under tisdagen inleddes denna, och 60 minuter hockey senare var första segern ett faktum. Finland besegrades med 5–3 efter framförallt en stark start med fyra mål inom 15 minuter, innan man släppte lite grann på gasen. Finland åt sig ikapp, men fick inte tillräckligt många puckar förbi Fabian Salasca Nääs (Björklöven) i målet.

1–0 kom redan efter 1.41 spelade genom Växjö-backen Yelverton Lindberg Steén, innan Loui Karlsson (Leksand), som varit poängbäst i landslaget denna säsong, utökade några minuter senare. Men det var kedjan med Wille Andersson Jöhnk (Färjestad), Sigge Larsson (Malmö) och Noel Nord (Leksand) som låg bakom både 3–0 och 4–0.

Frölunda-löftet satte sista spiken

En sen reducering i första perioden gav 1–4 och lite hopp för Finland. 2–4 trillade sedan in tidigt i andra och det krävdes 5–2 från Frölundas Charlie Kalldin för att stänga det hela ordentligt. Detta i tredje perioden. Finland fick ett sent powerplay och nätade, men nådde inte fram.

För Sverige väntar nu ett möte med Tjeckien, redan under onsdagen. Se hela truppen HÄR.

Sverige – Finland: 5–3 (4–1, 0–1, 1–1)

Sverige: Lindberg Steén, Karlsson, Nord, Andersson Jöhnk, Kalldin.

Finland: Karjalahti, Helppi, Sundberg.

Sveriges matcher

Tisdag 3 februari

20:30 Finland – Sverige: 3–5-seger.

Onsdag 4 februari

20:30 Sverige – Tjeckien.

Torsdag 5 februari

20:30 Sverige – Schweiz.

Söndag 8 februari

00:00 USA – Sverige.