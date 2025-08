Succéturneringen över: ”Vi har många chanser att bli bättre”

Juniorkronorna vann fyra av fem matcher under Junior World Summer Showcase.

Nu berättar lagkaptenen Jack Berglund hur de ska göra för att lyckas ännu bättre under JVM i vinter.

– Vi måste prestera bra där hemma under hösten och ta med oss den här turneringen, säger Färjestadstalangen i en intervju på X.

Jack Berglund ledde Juniorkronorna till fyra vinster på fem försök.

Juniorkronorna har gjort ett starkt intryck i veckan. Detta under World Juniors Summer Showcase i Minnesota där man ha vunnit fyra matcher mot tre olika USA-lag och en mot Kanada.

I sista matchen i natt blev det dock förlust mot Finland (1–3).

Lagkaptenen Jack Berglund gjorde 4+3 under veckan, varav ett av målen mot Finland.

– Det är en ära att få bära ”C”-et på bröstet och det är något man har drömt om. Men det är också viktigt att leda med exempel, jag behöver inte lära någon något direkt om hockey, säger han i en intervju på X.

”Vi måste prestera bra där hemma”

Färjestadstalangen berättar vad som behöver ske innan JVM i samma delstat i USA i vinter.

– Vi har två samlingar tills dess och vi har många chanser att bli bättre och typ alla känner varandra och spelar mot varandra. Vi måste prestera bra där hemma under hösten och ta med oss den här turneringen.

Tills JVM börjar, har han en vardag framför sig med tuff konkurrens på forwardssidan i Färjestad. Bland de han konkurrerar med har han Marian Studenic, Linus Johansson, Joel Kellman, Viktor Lodin, Oskar Steen och Radim Zohorna.

Resultaten under World Junior Summer Showcase

Sverige – USA Blå 5–2

Sverige – USA Vit 4–3

Sverige – USA (toppat lag) 6–3

Sverige – Kanada 8–4

Sverige – Finland 1–3