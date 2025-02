Sidney Crosby gör sig redo för att möta Sverige med Kanada i nattens premiär av 4 Nations Face-Off. Samtidigt kommer beskedet att juniorligan QMJHL, där Crosby spelade som junior, döper en utmärkelse efter den legendariske Pittsburgh Penguins-centern.

Sidney Crosby får utmärkelsen som går till årets rookie i juniorligan QMJHL uppkallad efter sig.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN & Alamy

Det är priset som går till årets rookie i QMJHL (Quebec Maritimes Junior Hockey League) som hädanefter kommer att bära Sidney Crosbys namn, meddelar ligan i ett pressmeddelande.

Crosby, som kommer från Cole Harbour i Nova Scotia, tillbringade två säsonger med QMJHL-laget Océanic mellan 2003 till 2005 innan han valdes som förste spelare totalt av Pittsburgh Penguins i NHL-draften 2005. Under sina två säsonger och totalt 121 matcher med Rimouski samlade han ihop 120 mål och 183 assist, totalt 303 poäng.

”Några av mina bästa hockeyminnen kommer från min tid i QMJHL med Océanic,” säger Crosby i pressmeddelandet. ”Det är en enorm ära att få ligans pris för Årets Rookie uppkallat efter mig.”

Sidney Crosby vann QMJHL:s poängliga två gånger

QMJHL:s kommissionär Mario Cecchini uttalar sig i samma presmeddelande:



”När priskommittén sammanträdde blev Crosbys namn snabbt det självklara valet. Han har satt ett avtryck i både Océanics och QMJHL:s historia, och det är tydligt hur stolt han är över sin tid hos oss varje gång han talar om den. Dessutom är tajmingen perfekt med tanke på att Memorial Cup 2025 kommer att hållas i Rimouski.”

Under sin debutsäsong i juniorligan utsågs Crosby till QMJHL:s bästa rookie efter att ha producerat 135 poäng (54+81) på 59 matcher. Utöver utmärkelsen som ligans främsta nykomling vann han även Jean Beliveau Trophy som QMJHL:s poängkung och Michel Briere Trophy som ligans mest värdefulla spelare. På nationell nivå utsågs han dessutom till både CHL Rookie of the Year och CHL Player of the Year.

Crosbys dominans fortsatte sedan under hans andra säsong med Rimouski, där han toppade QMJHL:s samtliga offensiva kategorier med 66 mål, 102 assist och totalt 168 poäng. Han blev därmed CHL Player of the Year för andra året i rad och ledde Océanic till finalen i Memorial Cup.