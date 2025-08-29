Ny seger för Juniorkronorna – mot Finland

Juniorkronorna fortsätter att imponera i Tjeckien.

5-nationsturnerings andra möte slutade 5–2 mot Finland – trots en sen upphämtning.

Jakob Ihs Wozniak i landslagströjan. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Jakob Ihs Wozniak, Karl Sterner och Viktor Nörringer.



Dessa tre var Juniorkronornas målskyttar när man under torsdagen inledde sin 5-nationsturnering i Tjeckien med en 3–1-seger mot Schweiz. Turneringen, som kommer mindre än en månad efter World Junior Summer Showcase, fick därmed en lyckad start trots att man bytt ut hela laget för att testa spelare inför JVM.



Idag, fredag, stod Finland för motståndet. Rivalen som tidigare i januari slog ut Sverige i JVM med 4–3 i semifinalen.



Det blev en tillställning där förbundskapten Magnus Hävelid till slut fick jubla över siffrorna 5–2 – tack vare en framgångsrik andraperiod. Theo Stockselius (Djurgården), Adam Hesselvall (Södertälje) och Marwin Jarbsjö (Rögle) var de svenska målskyttarna som fyllde på efter mållösa första 20 minuter, och därifrån höll man i sin ledning.



1–0 från Stockselius kom via powerplay innan DIF-löftet även var inblandad i förarbetet till 2–0 i lika styrka. 3–0 från Jarbsjö sattes i numerärt underläge.

Säkrade segern i tom bur

Finland svarade genom eget powerplay-spel i tredje perioden, bakom Måns Goos (Färjestad), och skapade lite spänning med 2–3 några minuter senare, men Jakob Ihs-Wozniak (Luleå) och Karl Sterner (Södertälje) nätade återigen för Sverige och säkrade segern med varsitt mål i tom bur under slutminuterna.



Anton Olsson (Mora) klev av isen med två assistpoäng från sin backplats.



– Vi tycker att det är lag som är väl rustat för att spela internationellt, med både fart och storlek. Jag hoppas att när vi åker ifrån Tjeckien i slutet av augusti, att flera har tagit den här chansen och gjort vårt jobb inför kommande samlingar lite tuffare, sade Magnus Hävelid när han presenterade truppen till 5-nationsturneringen.



Sverige – Finland: 5–2 (0–0, 3–0, 2–2)

Sverige: Theo Stockselius, Adam Hesselvall, Marwin Jarbsjö, Jakob Ihs-Wozniak, Karl Sterner.

Finland: Frans Viita, Natan Teshome.