Svensk turneringsseger – efter stortalangens uppvisning

Sveriges U18-tjejer vinner turneringen nere i Tjeckien.

Moa Stridh, född 2010, blev stor hjälte med två mål i den avgörande matchen.

Moa Stridh gjorde två av målen när Sverige säkrade turneringsseger. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån & Privat

Under veckan har det svenska U18-landslaget varit nere i Tjeckien för att spela landskamper mot Tjeckien och Finland. De inledde turneringen med en 4-5-förlust mot Finland men vann sedan med 3-2 mot Tjeckien. Under fredagskvällen spelades sedan den avgörande matchen i turneringen mellan Sverige och Finland. En vinst skulle säkra turneringssegern.

Finland tog ledningen i matchen i första perioden men sedan tog Sverige över matchbilden helt och hållet. Det blev en blågul kvittering efter en stark andra period och i den tredje perioden kunde svenskorna också säkra vinsten. Det blev 3-2 till Sverige sedan stortalangen Moa Stridh, född 2010, gjort två av målen för att säkra turneringssegern. Även Edith Larsson Örnkloo blev målskytt i segern. Den svenska målvakten Meja Engelin räddade 16 av 18 skott.

Moa Stridh har öst in mål och poäng för Västergötland i TV-pucken tre år i rad där hon har varit fullkomligt dominant. Till årets säsong tog 15-åringen steget till Frölunda där hon även har fått komma in och spela i SDHL. Stridh har noterats för 0+1 på nio SDHL-matcher med Frölunda så här långt. Nu klev hon även fram och blev matchvinnare för Sveriges U18-damer för att säkra turneringssegern i Tjeckien.

