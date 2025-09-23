19-årige Melvin Ekman har fått en flygande start på säsongen i USHL.

Nu prisas svensken som hela juniorligans bästa forward efter första veckan.

– Han hade en fantastisk sommar, hyllar Dubuques huvudtränare Evan Dixon.

Melvin Ekman utsedd till veckans forward i USHL. Foto: X (Dubuque Fighting Saints och FloHockey.

Veckans forward i hela USHL heter Melvin Ekman.



Efter en 10–2-seger mot Sioux City, samt 5–2 mot Waterloo, har Dubuque Fighting Saints svenske centertalang utsetts till ligans bästa, efter den första veckan av serien. Ekmans tre mål och totalt fem poäng ger honom dessutom en delad förstaplats i både poäng- och skytteliga i den amerikanska juniorligan.



Poängexplosionen kommer efter ett första år i Nordamerika där den tidigare Djurgårdstalangen stod för 13 poäng på 44 matcher. I och med att tre av dessa var egna fullträffar har han redan nu utjämnat fjolårets totalt – efter endast två (!) matcher.



– Vi är verkligen glada över att Melvin får erkännande för sina prestationer. Han hade en fantastisk sommar och har kommit in och visat direkt att han kan bli en avgörande spelare i vårt lag, säger Dubuques huvudtränare Evan Dixon på lagets sajt.

Lämnade Djurgården – på väg till college

Melvin Ekman har SDE som moderklubb, men spelade sina sista två år i Sverige i Djurgården. Där blev det 21 poäng på 17 matcher i J18 Nationell under 2023/24, innan flyttlasset styrdes mot Nordamerika.



Till nästa säsong kommer Ekman att fortsätta sin resa på Colorado College i collegeligan NCAA.

Source: Melvin Ekman @ Elite Prospects