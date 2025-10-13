Melvin Ekman fortsätter imponera i USHL. I helgen blev han målskytt på nytt – och han ligger alltjämt med i ligans poängligatopp.

Melvin Ekman firar målet med lagkamraterna.

Förra säsongen gjorde den tidigare Djurgårdstalangen Melvin Ekman bara tre mål för Dubuque Fightning Saints i den amerikanska juniorligan USHL. Den här säsongen har han gjort fem – på sju matcher.

Ekman, som prisades som ”veckans spelare” under den första USHL-veckan för säsongen, har imponerat stort och gjorde under söndagsnatten 1+1 när hans Dubuque Fightning Saints krossade Chicago Steel med 11-4. Och inte nog med att han gjorde två poäng – och gjorde också det historiska elftemålet som innebar ett nytt målrekord under en match för klubben.

Se målet i videospelaren.

Poängrekordet i US

Melvin Ekman toppade USHL:s poängliga efter tre matcher och även om han tappat en aning ligger han fortsatt med fint, med nio poäng på sju matcher. Poängligaledande Jack Christ har gjort elva poäng på åtta matcher. Håller Ekman samma poängsnitt hela säsongen landar han på 79 poäng, vilket skulle innebära nytt rekord. Erik Påhlsson har just nu rekordet på 72 poäng, som han producerade säsongen 2023/2024. Han följs av Erik Öhrvall på 63, Calle Ridderwall på 62 och Fredrik Olofsson på 60.

Värt att notera är att Ekman gjorde 13 poäng på hela förra säsongen.

Melvin Ekman är född 2006 har SDE som moderklubb, men spelade sina sista två år i Sverige i Djurgården. Där blev det 21 poäng på 17 matcher i J18 Nationell under 2023/24, innan flyttlasset styrdes mot Nordamerika.

Till nästa säsong kommer Ekman att fortsätta sin resa på Colorado College i collegeligan NCAA. Han är inte draftad av någon NHL-klubb.

Source: Melvin Ekman @ Elite Prospects