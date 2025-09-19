Svenskarnas succéstart – går upp i poängligatoppen

Melvin Ekman är en av flera svenskar som har fått en fin start på säsongen i USHL. Den tidigare djurgårdstalangen levererade fyra poäng på säsongens två första matcher – och det är tre svenskar i topp sex i poängligan.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

USHL-säsongen har dragit igång och precis som tidigare år finns det flertalet spännande svenskar i ligan. Under de första omgångarna satte de blågula spelarna också avtryck. Melvin Ekman var den som stack ut mest poängmässigt med två mål och två assist på de två första matcherna.

Där endast Colin Frank, med 3+1, ligger före i poängligan.

Den tidigare djurgårdstalangen hade en skadefylld säsong förra året men ser nu ut att vara ute efter revansch. Det är hans andra säsong i Dubuque Fighting Saints sedan han lämnade Sverige. Dessutom är 19-åringen son till den tidigare storspelaren Nils Ekman.

Melvin Ekman var inte ensam om fin start i USHL

Där bakom var det även flera svenskar som stack ut.

Melvin Novotny, som lämnade Leksands J20-lag efter säsongen, började med två mål och en assist på sina två första matcher i ligan. Han spelar för Muskegon Lumberjacks. En annan svensk i Dubuque Fighting Saints som fick det att lossna tidigt är Dante Josefsson-Westling. Forwarden gjorde 58 poäng på 47 matcher i J20 Nationell för Örebro förra säsongen och tog i år steget till USHL. I sina två första matcher blev det två mål och en assist.

