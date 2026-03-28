Visby/Roma kopplar greppet om serien mot Tingsryd

Seger för Visby/Roma med 4–3 mot Tingsryd

Carl Sjöberg avgjorde för Visby/Roma

Visby/Roma gjorde tre raka mål

Med 4–3 (0–0, 3–1, 1–2) hemma har Visby/Roma tagit greppet om serien mot Tingsryd i semifinal i hockeyettan södra. Visby/Roma har greppet om matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till final.

Tingsryd nästa för Visby/Roma

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 54 sekunder i andra perioden gjorde Tingsryd 0–1 genom William Fransson på pass av Tim Dackell och Isac Nielsen.

Visby/Roma vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 inom bara 2.25.

Tingsryd reducerade dock till 3–2 genom Adam Bäckstrand efter 6.42 av perioden.

Visby/Roma gjorde 4–2 genom Carl Sjöberg på pass av Joel Wahlgren och Max Wahlgren efter 8.19 i tredje perioden.

Vincent Sandberg reducerade förvisso men närmare än 4–3 kom inte Tingsryd.

Nästa match spelas på söndag 16.00.

Visby/Roma–Tingsryd 4–3 (0–0, 3–1, 1–2)

Semifinal i hockeyettan södra

Andra perioden: 0–1 (20.54) William Fransson (Tim Dackell, Isac Nielsen), 1–1 (22.48) Alexander Bjurström (Andreas Thelander, Anton Svensson), 2–1 (24.17) Elias Ewertzh (Alexander Bjurström, Karl Påhlsson), 3–1 (25.13) Anton Svensson (Noa Lindqvist-Muci).

Tredje perioden: 3–2 (46.42) Adam Bäckstrand (William Fransson), 4–2 (48.19) Carl Sjöberg (Joel Wahlgren, Max Wahlgren), 4–3 (50.40) Vincent Sandberg (Theo Angesved, Simon Svensson).

Ställning i serien: Visby/Roma–Tingsryd 2–1

Nästa match:

29 mars, 16.00, Visby/Roma–Tingsryd