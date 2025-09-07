Visby/Roma mot väggen: ”Vi är med för att vinna, så är det”

Inför säsongen 25/26 ställer Hockeysverige huvudtränarna i flera av de förmodade topplagen i Hockeyettan mot väggen och låter dem bemöta skarpa (positiva och negativa) påståenden om sin verksamhet samt peka ut spännande spelare, häftiga bortamatcher, favoriter, underdogs och en hel del annat.

Idag: Visby/Roma och nye tränaren Fredrik Mälberg.

”Det var fruktansvärt jobbiga säsonger”

”Jag tror inte att han stod och drog i tombolan”

”Det ska inte bara vara slätstruket och mysigt hela tiden”

”Jag har aldrig haft problem med favoritskap”

”Den galne kanadensiske coachen stod och tittade på vår målvakt i 20 minuter”

”Att komma hit ska inte vara en walk in the park”

”Han är en sådan som skulle kunna explodera”

Medan den allmänna trenden är att Hockeyettans klubbar blöder och måste skala ner är Visby/Roma ett av de få exemplen som går på andra hållet. Runt klubben frodas en optimism. Man har en ny evenemangsarena i pipen, har fått näringslivet i ryggen och skalar upp satsningen vars mål är att ta föreningen till Hockeyallsvenskan i närtid.



Tre av topp fem från fjolårets interna poängliga har förvisso lämnat truppen (även om dörren fortsatt står öppen för backgeneralen Daniel Gunnarsson), men till ett redan starkt lag har man å andra sidan adderat spelare som Scott Hector, Hugo Ollila, Carl Sjöberg, Casper Larsson och Erik Rainersson. Samtliga med erfarenheter från att ha tagit lag (Vimmerby och Östersund) till Hockeyallsvenskan. Det är inte för inte som Visby/Roma tycks ha seglat upp som en av de riktigt stora favoriterna att ta klivet till Hockeyallsvenskan kommande vår.



När nye huvudtränaren Fredrik Mälberg, som en gång i tiden tog Huddinge till flera kvalserier men som de senaste åren gjort magra resultat i samma klubb, ställs inför Hockeysveriges skarpa påståenden bjuds det bland annat självreflektion, argumentation för att våga ha tuppkam och romantiserande över den tid som flytt då Visby var ett gäng hårdingar som fick epitetet ”Grisby”.