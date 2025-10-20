I slutet av juli blev flytten hem till Sverige klar. Nu meddelar Karlskrona att Viktor Hurtig lämnar klubben för att ta en paus från ishockeyn.

Viktor Hurtig i Växjö. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Inget annat lag har hittills tagit fler poäng än Karlskrona i inledningen av Hockeyettan-säsongen. Ändå är det avsaknaden av ”glädje till ishockeyn” som gör att Viktor Hurtig nu lämnar klubben.



Beskedet kommer under måndagskvällen – endast sju matcher in på samarbetet mellan parterna.



”Viktor Hurtig har idag meddelat att han väljer att flytta hem. Han har under en tid känt att glädjen till ishockeyn inte riktigt funnits där längre och kommer därav att ta en paus från ishockey. Vi i Karlskrona HK vill tacka Viktor för hans tid i klubben och önskar honom all lycka till i framtiden. Viktor vill hälsa att han har trivts bra i klubben, laget och i stan. Och han önskar KHK all lycka framåt”, skriver Karlskrona på sin hemsida.

Valdes i NHL-draften 2021

Viktor Hurtig har Skogsbo SK som moderklubb, men spelade i Avesta BK och Västerås som junior. Det var även hos de sistnämnda som han fick spela fyra matcher i HockeyAllsvenskan säsongen 2020/21, innan flyttar till både Växjö och Mora.



2022 lämnade Hurtig svensk hockey. Därefter blev det tre säsonger i NCAA för Michigan State University, och Michigan Tech. Innan detta valdes han i NHL-draften 2021. Då som spelare 164, i sjätte rundan, av New Jersey Devils.

Source: Viktor Hurtig @ Elite Prospects