Skön start för Halmstad – segrade efter förlängningsdrama

Halmstad har skapat sig ett överläge mot Karlskrona i semifinal i hockeyettan södra, efter seger på bortaplan med 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0) efter förlängning i första matchen.

Segermålet för Halmstad stod Alexander Artursson för 2.18 in i förlängningen.

Karlskrona–Halmstad – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Karlskrona startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Joel Ratkovic-Berndtsson och Kalle Carlsson innan Halmstad svarade och gjorde 2–1 genom William Berg.

Oscar Johnsson stod för målet när Halmstad kvitterade till 2–2 med 1.48 kvar att spela.

Lagen möts igen på onsdag 19.00.

Karlskrona–Halmstad 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1)

Semifinal i hockeyettan södra

Andra perioden: 1–0 (21.35) Joel Ratkovic-Berndtsson (Viktor Smeds, Noah Schalin), 2–0 (26.31) Kalle Carlsson (Elias Sjöström, Lukas Sjöblom), 2–1 (39.14) William Berg (Tim Bothén, Marcus Borgh).

Tredje perioden: 2–2 (58.12) Oscar Johnsson.

Förlängning: 2–3 (62.18) Alexander Artursson (Alexander Klarin).

Ställning i serien: Karlskrona–Halmstad 0–1

