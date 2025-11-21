Silly och surr: ”Så är status för de långtidsskadade nyckelspelarna”

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



Hockeyettan-säsongen är snart två månader gammal, men det är fortfarande ett gäng spetsiga spelare som vi ännu inte fått se på isen. Tillåt mig djupdyka lite i status för de långtidsskadade nyckelspelarna som än så länge inte spelat en enda match den här säsongen och deras prognos för framtiden.



Filip Rydström, forward, Väsby

Den hetlevrade centern drabbades tidigt av en underkroppsskada och har inte varit med alls i öppningen av serien. Men nu har han i alla fall kommit igång med träning igen och förhoppningen från klubbens sida är att han ska kunna vara i spel igen om någon månad, kanske till och med tidigare än så i ett perfekt scenario. Det vore välkommet för Väsby som startat säsongen riktigt svagt resultatmässigt.